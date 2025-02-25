Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа

Европейские страны изучат возможность совместного финансирования оборонных расходов в связи со сближением России и США, а также заявлений Трампа насчет военных обязательств Вашингтона

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Великобритания и страны Евросоюза обсудят общеевропейское финансирование обороны из-за опасений насчет готовности США при президенте Дональде Трампе поддерживать НАТО, пишет The Financial Times. Переговоры состоятся на этой неделе на встрече министров финансов Большой двадцатки (G20) в Кейптауне.

«Это может быть фонд или банк. Например, есть концепция «Банка перевооружения», которую мы также рассматриваем», — рассказал министр финансов Польши Анджей Доманский. С его слов, переговоры ЕС и Лондона ведутся на протяжении нескольких месяцев, поскольку без Британии «трудно представить себе оборону Европы».

Британский Минфин подтвердил планы главы ведомства Рэйчел Ривз «поднять предложения по финансированию обороны со своими европейскими коллегами» на встрече G20, но уточнил, что переговоры пока находятся на ранней стадии.

Опасения европейских стран связаны с заявлениями Трампа, который требовал увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП под угрозой лишить альянс военной поддержки США в случае нападения извне. Еще один фактор — дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном.

Концепция «Банка перевооружения» предусматривает создание кредитора по образцу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который был создан после падения социалистического блока для поддержки стран Центральной и Восточной Европы.

Он будет предоставлять кредиты на закупку военной техники и боеприпасов, а также на финансирование инвестиций, необходимых оборонной промышленности для увеличения производственных мощностей. «Банк перевооружения», как планируется, финансировался бы за счет средств, выделенных странами-участницами.

Накануне, 24 февраля, украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что если Киеву не позволят вступить в НАТО, то не будет другого выхода, «кроме как построить НАТО на Украине». «Кроме как обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир», — сказал он.

Российские власти категорически против вступления Украины в НАТО и другие оборонные альянсы, настаивая на необходимости внеблокового и нейтрального статуса этого государства.