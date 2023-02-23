Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал «гипотетическими идеями из ниоткуда» опубликованный рядом западных изданий документ о стратегических целях России в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/ РИА Новости

Информация западных СМИ о наличии у властей России планов по поглощению Белоруссии, Молдавии и стран Балтии не соответствует действительности, заявил посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

«Я слышу эти гипотетические идеи, берущиеся из ниоткуда, на протяжении года: о том, что Россия хочет сохранить [под собой] Центральную Азию, захватить Молдавию, о том, что демократия противостоит автократии. Это не имеет ничего общего с реальностью», — заявил он (цитата по ТАСС).

Келин подчеркнул, что Россия находится в состоянии конфликта с Украиной и нынешним правительством страны, которое, по его мнению, проводит антироссийскую политику при поддержке государств — членов НАТО, передающих вооружение.

«Мы находимся в начале трудного десятилетий, потому что прямо сейчас многое меняется на [мировом] рынке, в экономике, в соотношении сил в разных государствах. <...> Впереди 10 лет серьезных изменений в мировом порядке», — добавил он.

Речь идет о расследовании журналистов из Süddeutsche Zeitung, Delfi, Kyiv Independent, Norddeutscher Rundfunk и других СМИ. По их данным, в ФСБ, СВР и Генштабе России разработали план «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», который предполагает увеличение контроля Москвы над экономикой, вооруженными силами и политикой Белоруссии. План состоит из нескольких задач, которые должны быть выполнены к 2022, 2025 и 2030 годам. В частности, через семь лет, пишут журналисты, в Москве хотели бы увеличить военное присутствие, ограничить влияние «прозападных» сил на Минск, добиться пророссийских настроений в обществе и руководстве и ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов в Белоруссии.

Власти России прежде отвергали данные о планах поглощения соседней республики. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — говорил президент Владимир Путин в декабре прошлого года. Он выразил предположение, что эти данные распространяют либо «недобросовестные критики со стороны», либо те, кто хочет намеренно ввести людей в заблуждение. Президент России подчеркнул: «Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики».