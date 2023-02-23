Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае» Политика, 02:41
Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках» Политика, 02:10
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 02:08
Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию Политика, 01:49
МИД назвал условие по переговорам для Украины и Запада Политика, 01:43
Небензя назвал западный проект резолюции в ООН по Украине антироссийским Политика, 01:36
«Интер» вырвал победу в конце матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:24
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Общество, 01:03
Байден не счел приостановку СНВ-3 признаком подготовки к ядерному удару Политика, 00:57
Сунак пообещал Киеву способное «защитить и улучшить» позиции оборудование Политика, 00:44
В Пентагоне отказались обсуждать конфликт на Украине без участия Киева Политика, 00:17
Потерпят ли крах «Барселона» и «Ювентус». Главное о плей-офф Лиги Европы Спорт, 00:00
В Эстонии запретили гражданам России и Белоруссии владеть оружием Общество, 22 фев, 23:51
Reuters узнал о предупреждении США по «небесконечной» поддержке Украины Политика, 22 фев, 23:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию

Посол в Великобритании: данные о планах России «поглотить» Белоруссию недействительны
Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал «гипотетическими идеями из ниоткуда» опубликованный рядом западных изданий документ о стратегических целях России в Белоруссии
Фото: Виктор Толочко / Sputnik/ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik/ РИА Новости

Информация западных СМИ о наличии у властей России планов по поглощению Белоруссии, Молдавии и стран Балтии не соответствует действительности, заявил посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

«Я слышу эти гипотетические идеи, берущиеся из ниоткуда, на протяжении года: о том, что Россия хочет сохранить [под собой] Центральную Азию, захватить Молдавию, о том, что демократия противостоит автократии. Это не имеет ничего общего с реальностью», — заявил он (цитата по ТАСС).

Келин подчеркнул, что Россия находится в состоянии конфликта с Украиной и нынешним правительством страны, которое, по его мнению, проводит антироссийскую политику при поддержке государств — членов НАТО, передающих вооружение.

«Мы находимся в начале трудного десятилетий, потому что прямо сейчас многое меняется на [мировом] рынке, в экономике, в соотношении сил в разных государствах. <...> Впереди 10 лет серьезных изменений в мировом порядке», — добавил он.

Речь идет о расследовании журналистов из Süddeutsche Zeitung, Delfi, Kyiv Independent, Norddeutscher Rundfunk и других СМИ. По их данным, в ФСБ, СВР и Генштабе России разработали план «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», который предполагает увеличение контроля Москвы над экономикой, вооруженными силами и политикой Белоруссии. План состоит из нескольких задач, которые должны быть выполнены к 2022, 2025 и 2030 годам. В частности, через семь лет, пишут журналисты, в Москве хотели бы увеличить военное присутствие, ограничить влияние «прозападных» сил на Минск, добиться пророссийских настроений в обществе и руководстве и ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов в Белоруссии.

Власти России прежде отвергали данные о планах поглощения соседней республики. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — говорил президент Владимир Путин в декабре прошлого года. Он выразил предположение, что эти данные распространяют либо «недобросовестные критики со стороны», либо те, кто хочет намеренно ввести людей в заблуждение. Президент России подчеркнул: «Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики».

Читайте на РБК Pro
Ждать ли доллар по 100 рублей и повторится ли сценарий 1998 года
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Как бухгалтер обводит вас вокруг пальца — 13 самых популярных схем
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Белоруссия Молдавия Россия Андрей Келин
Материалы по теме
Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт
Политика
Лукашенко рассказал, как Киев может договориться с Россией
Политика
В Минобороны Белоруссии заявили о группировке украинской армии у границ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter