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В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО

Власти сообщили о работе ПВО и взрывах в Киеве и области
В Киевской области сработала система ПВО, взрыв также прогремел в Одессе. Власти Харьковской области сообщили о ракетном ударе
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает в своем телеграм-канале городская военная администрация. В области работает система ПВО. Hromadske сообщает, что в столице Украины были слышны взрывы.

Позднее тревогу в столичном регионе отменили.

Взрыв прогремел и в центре Одессы, пишет телеграм-канал Klymenko Time. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в городе работает ПВО.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об ударе по Купянскому району.

Накануне, как сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в Харькове под удар попало промышленное предприятие.

Российское Минобороны с октября прошлого года отчитывается о нанесении ракетных ударов по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП Курской АЭС, объяснял президент Владимир Путин.

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