В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает в своем телеграм-канале городская военная администрация. В области работает система ПВО. Hromadske сообщает, что в столице Украины были слышны взрывы.
Позднее тревогу в столичном регионе отменили.
Взрыв прогремел и в центре Одессы, пишет телеграм-канал Klymenko Time. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в городе работает ПВО.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об ударе по Купянскому району.
Накануне, как сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в Харькове под удар попало промышленное предприятие.
Российское Минобороны с октября прошлого года отчитывается о нанесении ракетных ударов по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП Курской АЭС, объяснял президент Владимир Путин.