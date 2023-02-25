Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Politico узнало, что США не опасаются применения Москвой ядерного оружия Политика, 08:15
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 08:02
Херш допустил разобщение НАТО из-за подрыва «Северных потоков» США Политика, 07:56
ОАЭ изучит варианты работы МТС банка после санкций США и Британии Финансы, 07:38
Bloomberg сообщил о продаже Россией нефти «намного выше» предельной цены Политика, 07:30
Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ Политика, 06:45
Байден допустил возвращение Крыма под контроль Киева «не сразу» Политика, 06:42
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Китай заподозрили в намерениях передать России дроны и артиллерию Политика, 05:54
На Сахалине начали проверку после гибели более 20 краснокнижных оленей Общество, 05:44
Владимирские медработники пожаловались губернатору на сокращение выплат Общество, 05:20
Бежавшего в Осло экс-командира ЧВК «Вагнер» задержали за драку Политика, 04:18
Байден назвал мирный план Китая по Украине выгодным только России Политика, 04:06
Пентагон усомнился в возможности поставить Киеву дроны Switchblade весной Политика, 03:53
В администрации США рассказали, как готовились к конфликту Москвы и Киева Политика, 03:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

Посол в США Антонов: приостановка членства России в ФАТФ является опасным шагом

Приостановка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) является опасным шагом, который «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег», заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Получается, что любого члена ФАТФ в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно «выдавить» из Организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности», — сказал Антонов, назвав решение ФАТФ политизированным, непрофессиональным и безответственным.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что приостановка участия России в группе выгодна западным странам, в частности США. «НАТО давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач и ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам», — написал он в телеграм-канале.

Россия является участником ФАТФ с 2003 года. Однако 24 февраля текущего года группа приостановила членство Москвы в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей вывода российских войск с территории Украины. В ФАТФ заявили, что действия России противоречат основным принципам организации.

В Росфинмониторинге назвали решение ФАТФ политическим и идущим вразрез с целями группы по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом в ведомстве указали, что приостановка членства в ФАТФ не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

Теги
Анатолий Антонов посол России в США FATF
Материалы по теме
G7 выделит $39 млрд на финансовую помощь Украине в 2023 году
Экономика
Какой стала экономика России за год военной операции на Украине
Экономика
Боррель назвал 2022 год неплохим для российской экономики
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter