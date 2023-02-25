Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

Приостановка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) является опасным шагом, который «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег», заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Получается, что любого члена ФАТФ в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно «выдавить» из Организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности», — сказал Антонов, назвав решение ФАТФ политизированным, непрофессиональным и безответственным.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что приостановка участия России в группе выгодна западным странам, в частности США. «НАТО давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач и ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам», — написал он в телеграм-канале.

Россия является участником ФАТФ с 2003 года. Однако 24 февраля текущего года группа приостановила членство Москвы в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей вывода российских войск с территории Украины. В ФАТФ заявили, что действия России противоречат основным принципам организации.

В Росфинмониторинге назвали решение ФАТФ политическим и идущим вразрез с целями группы по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом в ведомстве указали, что приостановка членства в ФАТФ не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.