Северный флот: Россия не будет запускать гиперзвуковые ракеты на учениях с ЮАР и Китаем

Россия не будет запускать ракету «Циркон» на учениях с Китаем и ЮАР

О том, что во время учений России с Китаем и ЮАР фрегат «Адмирал Горшков» совершит учебно-боевой пуск «Циркона», со ссылкой на источник сообщал ТАСС

Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Россия не будет запускать гиперзвуковую ракету «Циркон» в ходе совместных учений с ЮАР и Китаем в Индийском океане, пишет Reuters со ссылкой на заявление командира отряда кораблей Северного флота Олега Гладкого. Пуск «Циркона» в рамках маневров трех стран в начале февраля анонсировал ТАСС со ссылкой на источник.

«Гиперзвуковое оружие не будет использовано в рамках этих учений», — заявил Гладкий в ходе брифинга, организованного Минобороны ЮАР в городе Ричардс-Бей.

Он добавил, что в проходящих учениях нет «никакого скрытого смысла».

РБК направил запрос в Минобороны.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются, однако во время испытаний в ноябре 2020 года «Циркон» разогнался до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч). «Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль. В конце января пуск «Циркона» был отработан в Атлантическом океане.

Совместные учения России, Китая и ЮАР под названием «Моси» («Дым» в переводе с суахили) проходят в акватории Индийского океана 17–27 февраля. Активная фаза маневров ожидается с 25 февраля.

ЮАР в учениях задействует 350 военнослужащих и фрегат, Россия, говорили ТАСС в южноафриканском Минобороны, представлена фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама», Китай — эсминцем, фрегатом и вспомогательным судном.

ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК в начале февраля писал, что «Адмирал Горшков» впервые в рамках международных учений проведет учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».