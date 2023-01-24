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Адвокат подтвердил задержание экс-командира ЧВК Вагнера в Норвегии

Адвокат подтвердил задержание экс-командира ЧВК Вагнера Андрея Медведева в Норвегии
Власти Норвегии не планируют депортировать экс-командира ЧВК Андрея Медведева в Россию, подчеркнул адвокат

Сотрудники Службы безопасности Норвегии задержали экс-командира ЧВК Андрея Медведева, подтвердил РБК его адвокат Брюньульф Риснес. Ранее об этом сообщил NRK со ссылкой на исполняющего обязанности главы юридического отдела Джона Андреаса Йохансена в иммиграционном центре полиции. По данным радиостанции, россиянина отправили в полицейский иммиграционный центр в Трандуме после того, как некоторое время находился по секретному адресу в Осло.

По словам адвоката, он собирается согласовать с полицией другую локацию для нахождения Медведева.

В случаях, когда иммиграционные власти подозревают, что лица, ищущие убежища, говорят неправду, они могут быть арестованы. Риснес заявил радиостанции, что в данном случае это не так. В видеоролике Медведев заявил, что не доверяет норвежским властям и боится депортации в Россию. Норвежские власти не заявляли о намерении отправить его обратно в Россию. «У нас нет намерения депортировать его [в Россию]. Это недоразумение», — сказал Риснес РБК.

Медведев был задержан в соответствии с законом об иммиграции вечером 22 января, передает NRK.

Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о бежавшем в Норвегию одном из командиров частной военной компании.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными <...> До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — отметил он.

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Медведев рассказывал, что покинул ЧВК сразу после истечения срока четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года. По его словам, он был командиром Евгения Нужина, перешедшего на сторону Украины. 12 ноября прошлого года в телеграм-каналах появились кадры с казнью Нужина с помощью кувалды. Медведев заявил журналистам, что готов дать показания для международного следствия.

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Виктория Громова Виктория Громова, Анастасия Серова Анастасия Серова
ЧВК Норвегия адвокат ЧВК Вагнера
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