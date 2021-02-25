На Украине закрыли вызвавшее блокировку РБК и 400 сайтов уголовное дело

В МВД Украины заявили, что поводом для блокировки стало заявление от гражданина, утверждавшего, что на указанных им 426 сайтах распространялась порочащая его информация, суд счел сайты «орудием преступления» и заблокировал

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Прокуратура закрыла дело, из-за которого суд на Украине постановил заблокировать более 400 сайтов, включая РБК, LiveJournal, «Банки.ру» и другие, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, пишет «Украинская правда».

«25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно — об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности», — сказала она.

По словам Максимец, прокуратуру не уведомили о заседании суда, на котором было принято решение. Надзорное ведомство начало служебную проверку в связи с действиями сотрудников Голосеевского управления во время расследования.

25 февраля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, потребовала от провайдеров заблокировать 426 сайтов, в том числе РБК, на основании решения Голосеевского районного суда в рамках дела, открытого по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники). Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, поводом для этого стало заявление, которое подал некий гражданин, утверждавший, что на указанных сайтах размещалась порочащая его информация. Суд решил наложить блокировку, посчитав сайты «орудием преступления», сказал Геращенко. Он не уточнил, кто именно подал заявление.