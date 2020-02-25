США накажут фирмы и физлиц из России и еще трех стран за связи с Ираном

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США введут санкции против 13 юридических и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции в связи с нарушением закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA). Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео опубликовано на сайте госдепа.

По словам дипломата, эти санкции будут действовать в течении двух лет и включают в себя ограничения на участие в американских госзакупках, получению помощи со стороны США. В отношении попавших под санкции лиц также вводятся экспортные ограничения. .

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