В Молдавии сообщили о подвозе жителей Приднестровья для участия в выборах

В Молдавии сообщили о подвозе жителей Приднестровья для участия в выборах

Глава молдавской оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду сообщила, что жителей Приднестровья организованно привозят на избирательные участки и платят им за поддержку определенного кандидата. Об этом сообщает Cotidianul.

«Мы обеспокоены большим количеством людей, привезенных из Приднестровья для голосования», — сказала она. Об организованном привозе людей на избирательные участки также заявил лидер Партии народного движения Еуджен Томак, передает Realitatea. По его словам, на территорию Молдавии прибыли «десятки автобусов» из Приднестровья.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что избирателей из Приднестровья подкупает местная компания «Шериф». «У меня есть информация, что «Шериф» дает указания жителям Приднестровья голосовать за Демократическую партию», — приводит его слова Adevarul. По его словам, в выборах уже приняло участие большее, чем обычно, число жителей региона.

Демократическая партия Молдавии на своем сайте опровергла слова Додона и заявила, что подкупом избирателей из Приднестровья занимается Партия социалистов, которую ранее возглавлял президент.

24 февраля в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным на 15:00 (16:00 мск), явка составила 35,96%.