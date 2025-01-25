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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Бывший ведущий Fox принял присягу как глава Пентагона

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Новому министру обороны США перед назначением напомнили о проблемах с алкоголем и обвинениях в сексуальных домогательствах. Сенат накануне утвердил его с перевесом в один голос — его отдал вице-президент Вэнс
Вице-президент Джей&nbsp;Ди Вэнс выступает на церемонии приведения к присяге министра обороны Пита Хегсета
Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает на церемонии приведения к присяге министра обороны Пита Хегсета (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел к присяге утвержденного накануне сенатом министра обороны Пита Хегсета, передает CNN.

Утверждение на пост Хегсета, бывшего ведущего Fox News и кандидата, предложенного новым президентом США Дональдом Трампом, было под вопросом. За его назначение выступили 50 сенаторов, столько же — против (все 47 демократов и три республиканца). Решающий голос за Хегсета отдал Вэнс.

Бывший ведущий Fox принял присягу как глава Пентагона
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Вице-президент во время присяги заявил, что в период руководства Хегсета США будут «экономно» использовать вооруженные силы. Новый министр пообещал, что под его началом в военном ведомстве США будут нести «мир через силу».

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Пит Хегсет

Помимо работы на Fox News, в curriculum vitae Хегсета — служба в Ираке и Афганистане, работа в ветеранских организациях, участие в предвыборной кампании республиканца Джона Маккейна и т.д. Его назначение ставили под угрозу обвинения в сексуальных домогательствах, жестоком обращении с женщинами, изменах в браке и злоупотреблении алкоголем.

В частности, коллеги Хегсета по Fox News анонимно рассказывали, что во время эфиров шоу Fox & Friends Weekend они неоднократно чувствовали исходивший от соведущего запах спиртного. Кроме того, Хегсет, будучи женатым во второй раз, завел роман со своей коллегой, журналистка забеременела и стала его третьей женой, но ей он тоже изменил.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пит Хегсет Джеймс Дэвид Вэнс Пентагон Дональд Трамп
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

телеведущий, писатель
6 июня 1980 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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