Бывший ведущий Fox принял присягу как глава Пентагона
Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел к присяге утвержденного накануне сенатом министра обороны Пита Хегсета, передает CNN.
Утверждение на пост Хегсета, бывшего ведущего Fox News и кандидата, предложенного новым президентом США Дональдом Трампом, было под вопросом. За его назначение выступили 50 сенаторов, столько же — против (все 47 демократов и три республиканца). Решающий голос за Хегсета отдал Вэнс.
Вице-президент во время присяги заявил, что в период руководства Хегсета США будут «экономно» использовать вооруженные силы. Новый министр пообещал, что под его началом в военном ведомстве США будут нести «мир через силу».
Помимо работы на Fox News, в curriculum vitae Хегсета — служба в Ираке и Афганистане, работа в ветеранских организациях, участие в предвыборной кампании республиканца Джона Маккейна и т.д. Его назначение ставили под угрозу обвинения в сексуальных домогательствах, жестоком обращении с женщинами, изменах в браке и злоупотреблении алкоголем.
В частности, коллеги Хегсета по Fox News анонимно рассказывали, что во время эфиров шоу Fox & Friends Weekend они неоднократно чувствовали исходивший от соведущего запах спиртного. Кроме того, Хегсет, будучи женатым во второй раз, завел роман со своей коллегой, журналистка забеременела и стала его третьей женой, но ей он тоже изменил.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов