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Военная операция на Украине ,  
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В Польше назвали «рецепт» участия ЕС в переговорах по Украине при Трампе

Косиняк-Камыш: Трамп прислушается к Европе, если она увеличит траты на оборону
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
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Чтобы Трамп прислушался к мнению европейских стран по Украине, они должны увеличить расходы на оборону и инвестиции в военную промышленность, считает Косиняк-Камыш. Трамп требует увеличения затрат на оборону стран НАТО до 5% ВВП
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прислушается к мнению европейских стран по Украине, только если они начнут серьезно инвестировать в собственную безопасность, заявил в интервью Bloomberg глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Рецепт прост: увеличить расходы на оборону, увеличить инвестиции в военную промышленность. Только тогда Европа сможет по-настоящему сесть за стол переговоров», — сказал он.

По мнению польского министра, увеличение расходов на оборону не только позволит Европе выглядеть для США надежным союзником, но и подстегнет экономический рост внутри ЕС за счет инвестиций в производство вооружений. Однако это потребует нового уровня координации и «радикального изменения» отношения лидеров к новым подходам к финансированию военных инвестиций, отметил Косиняк-Камыш, добавив, что это может включать изменения во внутренней политике ЕС, а не только НАТО.

Например, по словам министра обороны, блок мог бы направить неиспользованные средства, выделенные на восстановление после пандемии коронавируса, на оружейную промышленность. Кроме того, он предлагает финансировать военные расходы за счет совместного долга стран-членов ЕС, назвав текущую сумму оборонном фонде блока в €1,5 млрд «просто позорной».

Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» Европе
Политика
Фото:Stephanie Keith / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил сомнение, что Трамп прислушается к Европе в ходе урегулирования конфликта на Украине. Он сказал, что Европе необходимо «научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать» ее, призвав страны ЕС быть готовыми тратить на безопасность и оборону столько, сколько «действительно необходимо».

Трамп во время инаугурации заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Он и до этого критиковал европейские государства из-за того, что они не увеличивают расходы на оборону. Французский министр обороны Себастьян Лекорню назвал слова Трамп «пинком под зад европейским столицам» и призвал развивать собственную оборонную промышленность.

Польша лидирует по уровню расходов на оборону в НАТО, потратив 4,7% ВВП на оборону в прошлом году (в 2023-м — 3,5%), отмечает Bloomberg. Это включает расходы на замену военной техники, переданной Украине. Это ставит Варшаву в выгодное положение для налаживания связей с новой администрацией США, считает Косиняк-Камыш. Также Польша является крупнейшим в Европе покупателем американской техники с портфелем заказов на $60 млрд.

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Польша Минобороны Польши Дональд Трамп переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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