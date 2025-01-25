Школы в США начали готовиться к иммиграционным рейдам
На фоне растущих опасений о том, что администрация президента США Дональда Трампа начнет облавы на нелегальных мигрантов в школах, руководители учебных заведений по всей стране пытаются убедить родителей, что отправлять их детей на учебу безопасно, пишет The Washington Post.
Издание приводит оценку аналитиков Института миграционной политики, согласно которой в Соединенных Штатах проживает 733 тыс. детей школьного возраста без необходимых документов и еще больше тех, кто родился на территории страны, но чьи родители не имеют разрешения на пребывание. Дети в США имеют законное право на бесплатное образование независимо от их иммиграционного статуса с момента решения Верховного суда 1982 года.
Беспокойство во многих городах растет из-за обещания Трампа депортировать миллионы нелегальных мигрантов, о чем он не раз говорил еще до вступления в должность. На этой неделе администрация Трампа заявила, что не будет требовать от иммиграционных агентов избегать «чувствительных мест», включая школы, больницы и церкви.
Власти округов, опасаясь, что многие родители перестанут отпускать детей в школы, власти округов начали доводить до них информацию о местных правилах, которые направлены на противодействие или смягчение федеральной политики. Некоторые подчеркивают, что будут требовать от сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) предъявляли судебный ордер, прежде чем те смогут попасть на территорию школы и получить доступ к сведениям об учащихся.
«Я пытаюсь убедить родителей, что самое безопасное место для их детей — это наши школы», — заявил генеральный директор государственных школ Чикаго Педро Мартинес. Его округ начал рассылать информацию семьям на восьми разных языках перед инаугурацией, чтобы родители знали свои права, и сотрудничает с правозащитными группами. В ноябре образовательный совет чикагских государственных школ утвердил резолюцию, где говорится, что они не будут помогать ICE в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства. Похожие меры приняли в Калифорнии и Нью-Йорке.
При этом ряд округов не стали давать никаких гарантий семьям иммигрантов, пишет AP.
В Джорджии преподаватели чартерной школы (совмещают в себе элементы частных и публичных школ) Georgia Fugees Academy узнали, что даже студенты и семьи, находящиеся в стране на законных основаниях, запуганы предложениями Трампа депортировать миллионы мигрантов и ограничить права неграждан. «Им даже не грозит депортация, и они все равно боятся», — заявила ее представитель Лума Муфлех. В некоторых школах поменяли расписание экзаменов, чтобы ученики не пропустили важные тесты.
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