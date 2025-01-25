 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Какие миллиардеры войдут в самую богатую администрацию США в истории

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
20 января Дональд Трамп стал президентом США. Он возглавил самую богатую в истории страны администрацию. Какие миллиардеры получат ключевые должности и как они заработали свое состояние — в инфографике РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал не только вторым человеком, вернувшимся в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. В случае, если все предложенные Трампом кандидаты будут одобрены сенатом, он станет главой самой богатой администрации в американской истории.

По подсчетам РБК, в новую администрацию, помимо самого Трампа, в том или ином качестве войдут 14 миллиардеров. Их совокупное состояние, согласно открытым данным, составляет свыше $450 млрд — это больше, чем ВВП более чем 160 стран. Тем самым республиканец побьет собственный рекорд, установленный им в 2016 году (тогда состояние его кабмина оценивалось в $11 млрд)

По данным за 24 января 2025 года, состояние самого Трампа оценивается в $5,9 млрд. Один из наиболее влиятельных сторонников республиканца и руководитель вневедомственного Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск — по совместительству самый богатый человек планеты, чье состояние оценивается в $426 млрд (данные Forbes за 24 января). 53-летний владелец SpaceX, Tesla и соцсети X учредил Комитет политических действий (PAC), потративший на поддержку кандидатуры Трампа на выборах порядка $239 млн, в том числе организовав ежедневный розыгрыш $1 млн среди избирателей в ключевых штатах. Он также пожертвовал порядка $33,5 млн другим PAC и фондам, поддерживающим Республиканскую партию и ее кандидата на выборах 2024 года. Степень влияния Маска на Трампа настолько велика, что его называют «сопрезидентом» (сам предприниматель не может баллотироваться на высший пост, поскольку родился в ЮАР).

Предполагается, что миллиардер Джаред Айзекман, основавший компании по обработке платежей и обучению пилотов, а также дважды принимавший участие в космических экспедициях компании SpaceX Илона Маска, возглавит NASA. На должность главы Управления по делам малого бизнеса в новой администрации предложена Келли Леффлер, которая построила карьеру в компании Intercontinental Exchange, владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей, и впоследствии вышедшая замуж за ее гендира. Ее совместное с супругом состояние оценивается в $1,1 млрд. Президент финтех-компании Fiserv Фрэнк Бисиньяно может возглавить Администрацию социального обеспечения.

Сразу три министерских портфеля в новом правительстве могут отойти крайне богатым американцам: гендиректор инвестиционной компании Cantor Fitzgerald Говард Латник был предложен на пост министра торговли, бывшая глава World Wrestling Entertainment Линда Макмахон может возглавить министерство образования, а финансист Скотт Бессент, вероятно, станет министром финансов (многие СМИ называют его миллиардером, но точный размер его состояния неизвестен и может составлять от $0,7 млрд). Стивен Файнберг, чье состояние оценивается в $5 млрд, выдвинут на пост заместителя министра обороны.

Несколько миллиардеров также могут получить дипломатические посты: Тильман Фертитта предложен на должность посла в Италии, Уоррен Стивенс — в Великобритании, Том Баррак — в Турции, Леандро Риццуто-младший — при Организации американских государств (ОАГ), а сват Трампа Чарльз Кушнер — во Франции. Еще один миллиардер, Стив Уиткофф, уже стал спецпосланником президента по Ближнему Востоку и еще до «заезда» Трампа в Белый дом активно участвовал в переговорах по перемирию в секторе Газа. Будут в новой администрации республиканца и несколько миллионеров: будущие министр внутренних дел Даг Бёргам, глава Минэнерго Крис Райт, глава Центра услуг Medicare и Medicaid (CMS) Мехмет Оз и другие.

В своем прощальном обращении уходящий президент США Джо Байден заявил о зарождении в стране олигархии. «Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого», — сказал политик. Хотя ничьих имен он не назвал, по всей видимости, этими словами он хотел поставить знак равенства между новой администрацией Трампа и «некоторыми из самых жестоких режимов в истории», пишет Associated Press.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Дональд Трамп США администрация США Илон Маск
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Politico узнал о взносе TikTok в $50 тыс. на вечеринку сторонников Трампа
Политика
NBC узнал о размышлениях Байдена над помилованием Трампа
Политика
Суд в Бразилии не разрешил Болсонару посетить инаугурацию Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы полосыОбщество, 10:49
В НХЛ произошел самый громкий обмен сезонаСпорт, 10:49
Украинские власти сообщили о повреждении вышки связи в Херсонской областиПолитика, 10:29
Умер самый молодой футболист в истории «Манчестер Юнайтед»Спорт, 10:23
Кучеров принес «Тампе» победу в овертайме и стал одной из звезд дня в НХЛСпорт, 10:10
Какие миллиардеры войдут в самую богатую администрацию США в историиПолитика, 10:03
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году: топ-10Инвестиции, 10:00
Песков заявил о ярко выраженной недружественной позиции Японии к РоссииПолитика, 09:59
В США заявили о восполнении ХАМАС потерянных в войне с Израилем бойцовПолитика, 09:53
AP рассказало об усилении Польшей защиты границы с БелоруссиейПолитика, 09:43
Самые дорогие трансферы футболистов постсоветского пространстваСпорт, 09:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:14