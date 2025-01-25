Какие миллиардеры войдут в самую богатую администрацию США в истории

20 января Дональд Трамп стал президентом США. Он возглавил самую богатую в истории страны администрацию. Какие миллиардеры получат ключевые должности и как они заработали свое состояние — в инфографике РБК

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал не только вторым человеком, вернувшимся в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. В случае, если все предложенные Трампом кандидаты будут одобрены сенатом, он станет главой самой богатой администрации в американской истории.

По подсчетам РБК, в новую администрацию, помимо самого Трампа, в том или ином качестве войдут 14 миллиардеров. Их совокупное состояние, согласно открытым данным, составляет свыше $450 млрд — это больше, чем ВВП более чем 160 стран. Тем самым республиканец побьет собственный рекорд, установленный им в 2016 году (тогда состояние его кабмина оценивалось в $11 млрд)

По данным за 24 января 2025 года, состояние самого Трампа оценивается в $5,9 млрд. Один из наиболее влиятельных сторонников республиканца и руководитель вневедомственного Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск — по совместительству самый богатый человек планеты, чье состояние оценивается в $426 млрд (данные Forbes за 24 января). 53-летний владелец SpaceX, Tesla и соцсети X учредил Комитет политических действий (PAC), потративший на поддержку кандидатуры Трампа на выборах порядка $239 млн, в том числе организовав ежедневный розыгрыш $1 млн среди избирателей в ключевых штатах. Он также пожертвовал порядка $33,5 млн другим PAC и фондам, поддерживающим Республиканскую партию и ее кандидата на выборах 2024 года. Степень влияния Маска на Трампа настолько велика, что его называют «сопрезидентом» (сам предприниматель не может баллотироваться на высший пост, поскольку родился в ЮАР).

Предполагается, что миллиардер Джаред Айзекман, основавший компании по обработке платежей и обучению пилотов, а также дважды принимавший участие в космических экспедициях компании SpaceX Илона Маска, возглавит NASA. На должность главы Управления по делам малого бизнеса в новой администрации предложена Келли Леффлер, которая построила карьеру в компании Intercontinental Exchange, владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей, и впоследствии вышедшая замуж за ее гендира. Ее совместное с супругом состояние оценивается в $1,1 млрд. Президент финтех-компании Fiserv Фрэнк Бисиньяно может возглавить Администрацию социального обеспечения.

Сразу три министерских портфеля в новом правительстве могут отойти крайне богатым американцам: гендиректор инвестиционной компании Cantor Fitzgerald Говард Латник был предложен на пост министра торговли, бывшая глава World Wrestling Entertainment Линда Макмахон может возглавить министерство образования, а финансист Скотт Бессент, вероятно, станет министром финансов (многие СМИ называют его миллиардером, но точный размер его состояния неизвестен и может составлять от $0,7 млрд). Стивен Файнберг, чье состояние оценивается в $5 млрд, выдвинут на пост заместителя министра обороны.

Несколько миллиардеров также могут получить дипломатические посты: Тильман Фертитта предложен на должность посла в Италии, Уоррен Стивенс — в Великобритании, Том Баррак — в Турции, Леандро Риццуто-младший — при Организации американских государств (ОАГ), а сват Трампа Чарльз Кушнер — во Франции. Еще один миллиардер, Стив Уиткофф, уже стал спецпосланником президента по Ближнему Востоку и еще до «заезда» Трампа в Белый дом активно участвовал в переговорах по перемирию в секторе Газа. Будут в новой администрации республиканца и несколько миллионеров: будущие министр внутренних дел Даг Бёргам, глава Минэнерго Крис Райт, глава Центра услуг Medicare и Medicaid (CMS) Мехмет Оз и другие.

В своем прощальном обращении уходящий президент США Джо Байден заявил о зарождении в стране олигархии. «Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого», — сказал политик. Хотя ничьих имен он не назвал, по всей видимости, этими словами он хотел поставить знак равенства между новой администрацией Трампа и «некоторыми из самых жестоких режимов в истории», пишет Associated Press.