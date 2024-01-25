ФСБ и ФНС пришли с обысками к донецкому производителю сигарет. Видео
Сотрудники ФСБ и ФНС пришли с обысками в Донецкую табачную компанию и связанные с ней организации, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Обыски прошли по 18 адресам в ДНР в рамках работы по нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции. Кадры оперативной съемки есть в распоряжении РБК.
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