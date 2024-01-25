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Эксклюзивы РБК ,  
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ФСБ и ФНС пришли с обысками к донецкому производителю сигарет. Видео

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Эксклюзивы РБК

ФСБ и ФНС пришли с обысками к донецкому производителю сигарет. Видео
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Сотрудники ФСБ и ФНС пришли с обысками в Донецкую табачную компанию и связанные с ней организации, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Обыски прошли по 18 адресам в ДНР в рамках работы по нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции. Кадры оперативной съемки есть в распоряжении РБК.

ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет
Бизнес
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

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Теги
табак обыски ФНС ФСБ ДНР
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