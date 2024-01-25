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Сторонников Стрелкова задержали у здания Мосгорсуда

У здания Мосгорсуда задержали сторонников Стрелкова
У здания Мосгорсуда задержали трех человек с плакатами в поддержку Игоря Стрелкова. Ранее экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам лишения свободы по экстремистской статье
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Силовики задержали трех человек с плакатами в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) у здания Мосгорсуда, передает корреспондент РБК. Там ему выносили приговор по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК).

«Это сторонники, никак себя не проявляли, все ждали приговора. Потом вышел адвокат с женой, дали комментарии, и сейчас задержали троих человек с плакатами в поддержку Стрелкова», — рассказывает корреспондент.

Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам его адвоката Александра Молохова, это решение будет обжаловано.

Экс-министра обороны ДНР задержали в июле 2023 года. Причиной для возбуждения уголовного дела стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Следователи обратили внимание на две публикации в телеграм-канале Стрелкова, которые касались проблематики Крыма и довольствия российских военнослужащих.

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В августе 2023 года рассмотрение дела засекретили. Прокурор ходатайствовал о тюремном заключении Стрелкова на четыре года и 11 месяцев. Согласно нормам УК максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает пять лет лишения свободы.

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Юлия Овчинникова, Андрей Любимов Андрей Любимов
Россия Мосгорсуд Игорь Стрелков
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