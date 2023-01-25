ЕСПЧ разрешил Украине и Нидерландам судиться с Россией по делу малайзийского Boeing

ЕСПЧ разрешил Украине и Нидерландам судиться с Россией по делу MH17

Суд решил, что неподконтрольные Украине районы востока страны были с мая 2014 г. и до 26 января 2022 г. под контролем России. Москва с прошлого года не признает решений ЕСПЧ

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Европейский суд по правам человека решил, что жалобы связанные с делом о крушении малайзийского Boeing 777 подпадают под пространственную юрисдикцию России.

В ЕСПЧ обосновали такое решение «решающим уровнем» влияния России в ЛНР и ДНР, «активным присутствием в Донбассе» российских военных (Москва неоднократно отвергала обвинения в отправке военных на данную территорию). В сообщении ЕСПЧ говорится, что Москва поставляла ДНР и ЛНР оружие и иное военное оборудование, имела существенное влияние на их военную стратегию.

«Также были предоставлены доказательства политической поддержки «ДНР» и «ЛНР» и активной роли Российской Федерации в их финансировании. Жалобы правительства Украины относительно событий, полностью имевших место на территории, находящейся в руках сепаратистов с 11 мая 2014 г., подпадают таким образом под юрисдикцию Российской Федерации», — заявили в ЕСПЧ.

11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР проходили референдумы о создании народных республик. 26 января 2022 года суд ЕСПЧ начал рассматривать жалобы Украины и Нидерландов по поводу нарушения прав человека на данных территориях и в связи с крушением Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17).

Тогда представитель России при суде Михаил Виноградов сообщил, что российские власти попросили суд отклонить эти жалобы «в полном объеме».

ЕСПЧ 25 января признал приемлемыми дела, которые возбуждены в Нидерландах и Украине.

В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы. В сентябре страна окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, при этом суд продолжил рассматривать жалобы россиян против России, если они были поданы до 16 сентября. Президент России Владимир Путин летом подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Обломки самолета упали на территорию, которая была под контролем ДНР.

17 ноября 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении: виновными были признаны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их заочно приговорили к пожизненному заключению и обязали выплатить родным погибших по меньшей мере €16 млн в качестве компенсации. Россиянин Олег Пулатов был оправдан.



Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР.

Россия отвергает обвинения в причастности к авиакатастрофе. Минобороны утверждало, что самолет сбил «Бук», принадлежавший ВСУ. Суд в Гааге отказывался рассматривать альтернативные версии катастрофы.