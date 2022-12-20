Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
Минюст подал иск к правозащитной организации Московская Хельсинкская группа, следует из данных в базе Мосгорсуда. Из описании категории дела следует, что оно касается ликвидации местных общественных объединений.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сообщила «Интефаксу», что речь идет о ликвидации самой МХГ.
Информацию об иске Минюста также подтвердил РБК член МХГ Борис Альтшулер.
«Только что я получил эту информацию, внимательно прочитал иск. Очень длинное исковое заявление Минюста, и это прекрасный суммирующий отчет о мощной деятельности МХГ на протяжении последних трех лет», — сказал Артшулер.
Основная претензия Минюста, по его словам, в том, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. «Приводится очень много фактов обширной деятельности организации по всей стране — участие в судебных процессах, в семинарах в других регионах. Организация действительно работала на всей территории Российской Федерации, что можно только приветствовать. Минюст считает, что это неустранимое противоречие уставу, и поэтому МХГ подлежит ликвидации», — сообщил он РБК.
РБК также направил запрос в пресс-службу Минюста.
Московская Хельсинкская группа, ранее известная как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, — старейшая негосударственная правозащитная организация России, была основана еще в 1976 году. В 2012 году МХГ отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.
Своей миссией МХГ видит «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России». «Для этого МХГ со дня своего основания занимается выявлением нарушений прав человека и принятием мер с целью добиться соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Российской Федерацией», — говорится на сайте организации.
Одним из ее соучредителей была Людмила Алексеева, которая возглавила организацию в 1996 году и была председателем группы до своей смерти в 2018 году. На церемонию прощания с Алексеевой приезжал президент России Владимир Путин.
За год до этого Путин лично поздравлял Алексееву с 90-летним юбилеем. Президент приехал к ней домой и подарил Алексеевой букет цветов и гравюру с изображением малой родины правозащитницы — Евпатории. Владимир Путин поблагодарил Алексееву за «жизнь ради людей» и заявил, что всю свою жизнь Алексеева «занималась главным». «Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы по-своему», — добавил Путин.
Перед этой встречей с Алексеевой президент России направил ей поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что правозащитница «по велению сердца» посвятила жизнь «служению обществу, твердому и последовательному отстаиванию прав и свобод человека». По его словам, благодаря «особой нравственной силе и верности своим убеждениям» Алексеева добилась «значимых достижений в правозащитной деятельности», а также внесла «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества».
После смерти Алексеевой для МХГ избрали трех сопредседателей — Вячеслава Бахмина, Валерия Борщева и Дмитрия Макарова.