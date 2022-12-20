Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Непреодолимым препятствием для работы Московской Хельсинкской группы Минюст считает то, что она зарегистрирована как региональная московская организация, но при этом работает по всей России, сообщил РБК член МХГ Борис Артшулер

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минюст подал иск к правозащитной организации Московская Хельсинкская группа, следует из данных в базе Мосгорсуда. Из описании категории дела следует, что оно касается ликвидации местных общественных объединений.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сообщила «Интефаксу», что речь идет о ликвидации самой МХГ.

Информацию об иске Минюста также подтвердил РБК член МХГ Борис Альтшулер.

«Только что я получил эту информацию, внимательно прочитал иск. Очень длинное исковое заявление Минюста, и это прекрасный суммирующий отчет о мощной деятельности МХГ на протяжении последних трех лет», — сказал Артшулер.

Основная претензия Минюста, по его словам, в том, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. «Приводится очень много фактов обширной деятельности организации по всей стране — участие в судебных процессах, в семинарах в других регионах. Организация действительно работала на всей территории Российской Федерации, что можно только приветствовать. Минюст считает, что это неустранимое противоречие уставу, и поэтому МХГ подлежит ликвидации», — сообщил он РБК.

РБК также направил запрос в пресс-службу Минюста.

Московская Хельсинкская группа, ранее известная как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, — старейшая негосударственная правозащитная организация России, была основана еще в 1976 году. В 2012 году МХГ отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.

Своей миссией МХГ видит «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России». «Для этого МХГ со дня своего основания занимается выявлением нарушений прав человека и принятием мер с целью добиться соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Российской Федерацией», — говорится на сайте организации.

Одним из ее соучредителей была Людмила Алексеева, которая возглавила организацию в 1996 году и была председателем группы до своей смерти в 2018 году. На церемонию прощания с Алексеевой приезжал президент России Владимир Путин.

За год до этого Путин лично поздравлял Алексееву с 90-летним юбилеем. Президент приехал к ней домой и подарил Алексеевой букет цветов и гравюру с изображением малой родины правозащитницы — Евпатории. Владимир Путин поблагодарил Алексееву за «жизнь ради людей» и заявил, что всю свою жизнь Алексеева «занималась главным». «Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы по-своему», — добавил Путин.

Перед этой встречей с Алексеевой президент России направил ей поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что правозащитница «по велению сердца» посвятила жизнь «служению обществу, твердому и последовательному отстаиванию прав и свобод человека». По его словам, благодаря «особой нравственной силе и верности своим убеждениям» Алексеева добилась «значимых достижений в правозащитной деятельности», а также внесла «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества».

После смерти Алексеевой для МХГ избрали трех сопредседателей — Вячеслава Бахмина, Валерия Борщева и Дмитрия Макарова.