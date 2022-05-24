Турецкие эксперты спрогнозировали возможные компромиссы по НАТО

Хотя Турция заблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, опрошенные РБК турецкие эксперты считают компромисс возможным, но предупреждают, что переговоры могут затянуться надолго

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Почему Турция возражает против Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 мая заявил, что НАТО необходимо принять конкретные меры для снятия возражений Анкары по вступлению Финляндии и Швеции в альянс. «Мы не получили от партнеров по НАТО должной поддержки в вопросах борьбы с терроризмом. Мы ожидаем, что НАТО предпримет конкретные шаги для устранения обеспокоенности [по вступлению Швеции и Финляндии в альянс], а не будет делать бесполезные заявления», — сказал он (цитата по The Daily Sabah).

Финляндия и Швеция 18 мая подали официальные заявки на вступление в НАТО, их должны утвердить все 30 стран альянса. Эрдоган в тот же день заявил, что Анкара не может поддержать стремления Хельсинки и Стокгольма.

Позднее он выдвинул три условия, при которых снимет возражения, а именно:

прекращение Хельсинки и Стокгольмом поддержки курдских группировок, признанных террористическими в Турции;

предоставление четких гарантий безопасности;

отмена экспортных запретов (обе страны-претендентки ввели эмбарго на поставки вооружений в Турцию в 2019 году после очередной турецкой операции против курдов в Сирии).

Позиция Турции не стала сюрпризом: между Анкарой с одной стороны, Стокгольмом и Хельсинки — с другой существуют давние противоречия, отметил в разговоре с РБК Торгул Исмаил, заведующий отделением политологии и международных отношений университета Сютчу Имам Кахраманмараш в Анкаре. «Эти два государства открыто поддерживают террористические организации, «Рабочую партию Курдистана» (РПК) и близкие к ней курдские организации в Сирии и Ираке. Кроме того, оба государства в свое время ввели санкции в отношении Турции в части продажи ей вооружений. Так что это недопонимание существует давно. Сейчас у Турции есть возможность, исходя из своих национальных интересов, принять такое решение», — объяснил он.

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С тем, что причина несогласия Эрдогана кроется исключительно в поддержке странами курдских группировок, согласен и Мурат Аслан, эксперт по безопасности государственного Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции (SETA). По его словам, в Анкаре хорошо осведомлены о деятельности РПК и связанных с ней организаций, а также о работе «Движения Гюлена» (в Анкаре считают Фетхуллаха Гюлена ответственным за попытку госпереворота в стране в 2016 году) в Финляндии и Швеции на протяжении длительного времени. Аслан напомнил, что в Швеции работают курдские СМИ и подразделения РПК, в частности есть филиал Отрядов народной самообороны сирийских курдов (YPG), в которых также идет сбор средств на нужды организации. Швеция регулярно финансирует местные подразделения РПК, «как если бы они были организациями гражданского общества», продолжает Аслан. Страна также заложила в свой бюджет выделение $376 млн курдским группировкам в Сирии к 2023 году. «В Турции считают, что шведское правительство поддерживает сирийское ответвление РПК, обещая ему гранты и общаясь по официальным каналам. Турецкие СМИ распространили фотографии шведских делегаций на севере Сирии в контакте с очень известными террористами, которые присоединились к террористическим кампаниям в Турции и за ее пределами. Даже противотанковые боеприпасы и оружие шведского производства были захвачены в ходе контртеррористических операций турецкими силовиками», — отмечает Аслан.

Эксперт подчеркивает, что Турция в курсе отношений и других европейских стран с РПК. По его словам, то, что члены РПК и «Движения Гюлена» получают вид на жительство или гражданство в ЕС, рассматривается Турцией в качестве «враждебного отношения» к ее интересам безопасности. Аслан напомнил, что в Москве также есть курдское представительство, что, по его мнению, может стать проблемой для двусторонних отношений России и Турции.

Эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры международных отношений Ближневосточного технического университета Турции Хюсейн Багджи полагает при этом, что решение Эрдогана по Финляндии и Швеции не связано с позицией России по вопросу расширения НАТО. «Прежде всего это внутренний вопрос», — подчеркнул он. «Турция хотела бы получить письменные гарантии того, что РПК и Отряды народной самообороны Сирии (YPG) не будут активны ни на севере Сирии, ни в Финляндии и Швеции, что будет очень тяжело реализовать: они могут просто сменить названия и продолжить свою деятельность», — сказал Багджи РБК.

Каков статус РПК в Евросоюзе и США «Рабочая партия Курдистана» (РПК) признана террористической организацией на территории Турции, США, Евросоюза (Швеция и Финляндия в него входят). В список иностранных террористических организаций Госдепартамент США внес РПК в 1997 году. Евросоюз впервые признал организацию террористической в 2002 году, но затем в 2008 году Европейский суд решил, что ЕС не предоставил достаточного обоснования для причисления РПК к террористическим организациям. Тем не менее Брюссель не стал менять своей позиции по РПК. В 2018 году организация вновь выиграла суд о неправомерном внесении в список террористических организаций, но ЕС вновь оставил свое решение в силе.

Каким может быть компромисс

В конце концов Турция, состоящая в НАТО с 1952 года, согласится на вступление в альянс Финляндии и Швеции, уверен Багджи. «У Турции есть право вето, и она постарается отсрочить, насколько это возможно, вступление в альянс Швеции и Финляндии, так что переговоры могут продлиться долго. Но в долгосрочной перспективе Турция не сможет предотвратить членство этих стран в НАТО. Полгода, год, два года? Посмотрим», — говорит эксперт. Если Эрдогана не переизберут на выборах в следующем году, то этот процесс пойдет гораздо быстрее, оговаривается он. Если же Эрдоган останется у власти, то, возможно, он попытается использовать ту же схему, что ранее была использована при урегулировании спора Греции и Северной Македонии. «Десять лет было потрачено лишь на то, чтобы Северная Македония сменила свое название и получила возможность подать заявку», — напомнил Багджи.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев положили конец спору и подписали соглашение, согласно которому Македония получила новое название — Республика Северная Македония. Взамен власти Греции перестали блокировать попытки Скопье присоединиться к НАТО и ЕС. Впервые Греция заблокировала заявку соседней страны в 2008 году. Прежнее название республики не устраивало Афины, так как топоним «Македония» географически распространяется в том числе на греческую Эгейскую Македонию, что якобы могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие. Членом НАТО Северная Македония стала в 2020 году.

Компромисс всегда возможен, поскольку расширение НАТО не противоречит национальным интересам Турции, уверен Исмаил. «Когда Финляндия и Швеция откажутся от поддержки РПК и официально об этом заявят, мы будем очень близки к компромиссу. У Турции уже был такой опыт с Грецией, которую Анкара без оглядки поддержала, но в итоге Афины не выполняют взятые на себя обязательства», — сказал он. В 1980 году Анкара, несмотря на неразрешенные противоречия по контролю за воздушным пространством в Эгейском море, поддержала восстановление полного участия Афин в НАТО.

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Аслан также считает, что Турция могла бы поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО при условии, что «эти страны пересмотрят свою политику и будут уважать интересы Турции в области безопасности». «Но должны быть заметные изменения политики и конкретные шаги. Если соображения геополитики и безопасности подталкивают эти государства к тому, чтобы пользоваться гарантиями Североатлантического союза, они должны пожертвовать своими «хобби» ради жизненно важных интересов», — заключил он.