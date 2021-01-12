Президент Португалии заразился коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится на сайте президента.

Перед этим политик сдал отрицательные тесты на вирус и антитела, но очередная проверка методом ПЦР показала, что португальский лидер все-таки болен. При этом у него нет никаких симптомов.

Президент ушел на самоизоляцию. Ближайшие мероприятия с его участием отменены.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Португалии выявили 489 293 зараженных коронавирусом.