Португалия снова введет жесткий карантин из-за COVID-19

Страна возвращается к ограничительным мерам, действовавшим весной. Гражданам предписано оставаться дома и перейти на удаленную работу. При этом продолжат работать школы, суды, будут действовать религиозные службы

Португалия возвращается к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в стране в марте и апреле, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, пишет газета Diario de Noticias. Он вступит в силу с полуночи 15 января.

По португальским законам пересматривать такие меры необходимо каждые 15 дней, однако Кошта допустил, что они могут действовать в течение месяца.

Премьер призвал всех граждан страны по возможности оставаться дома. Он также подчеркнул необходимость перейти на удаленную работу всем, кто сможет это сделать. Кошта также заявил, что все штрафы, которые предусмотрены за нарушение карантинных правил, «дублируются».

«Важно, чтобы мы прилагали больше усилий для сдерживания пандемии», — подчеркнул он.

При этом школы страны останутся открытыми, а поддержка бизнеса будет усилена. Также продолжат работу суды и супермаркеты, останутся доступными и религиозные службы.