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Политика ,  
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Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

По мнению украинского президента, разрешение конфликта необходимо всему миру.
Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран. «Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — сказал он.

При этом Зеленский вспомнил, что во времена Советского Союза Украина и Россия были в составе одной страны. «Как-то что-то было. И было много», — сказал он.

По словам украинского президента, разрешение конфликта нужно и России, и Европе, и всему миру. «Если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что войну на Донбассе начала не Украина, а единственное что есть для ее завершения — Минские соглашения. «Это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться», — отметил Зеленский. Он подчеркнул важность того, что диалог начался, в том числе и прямое общение с президентом России Владимиром Путиным.

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«Что касается того, как пойдет дальше, вот в этом плане я вижу диалог. В плане выведения войск с территории временно оккупированной, тут, конечно, я считаю, что только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Вот тут я пока не вижу движения», — заявил Зеленский.

9 декабря в Париже прошел первый за несколько лет саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Германии, Франции, России и Украины. По итогам саммита стороны договорились о прекращении огня в Донбассе, обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года и согласились, что следующая встреча «нормандского формата» должна состояться через четыре месяца.

22 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что новая встреча Путина и Зеленского могла состояться в Израиле, во время форума, посвященного памяти жертв Холокоста. Однако в итоге украинский президент в Иерусалим не приехал.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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