ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти»
На диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области предотвратили попытку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, взрыв на предприятии собирался устроить уроженец Винницкой области Украины с российским гражданством, который действовал по заданию украинских спецслужб.
Мужчина также собирал данные об объектах нефтегазовой отрасли в российских регионах, сообщает ЦОС.
24 декабря он попытался забрать из тайника «средства террора», чтобы собрать взрывное устройство. При задержании мужчина «оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован», заявили в ФСБ.
В конце ноября в Подмосковье задержали россиянина 1969 года рождения, который собирался устроить взрыв на газопроводе. По данным ФСБ, в прошлом году, когда мужчина находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, его завербовали спецслужбы этой страны и направили в Россию «под легендой депортации». Задержанный признал вину.
