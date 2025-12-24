ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти»

Уроженец Винницкой области собирал данные о нефтегазовых объектах в регионах и собирался устроить взрыв в Тюменской области по заданию Киева, заявили в ФСБ. При задержании он сопротивлялся и «ответным огнем был нейтрализован»

На диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области предотвратили попытку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, взрыв на предприятии собирался устроить уроженец Винницкой области Украины с российским гражданством, который действовал по заданию украинских спецслужб.

Мужчина также собирал данные об объектах нефтегазовой отрасли в российских регионах, сообщает ЦОС.

24 декабря он попытался забрать из тайника «средства террора», чтобы собрать взрывное устройство. При задержании мужчина «оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован», заявили в ФСБ.

В конце ноября в Подмосковье задержали россиянина 1969 года рождения, который собирался устроить взрыв на газопроводе. По данным ФСБ, в прошлом году, когда мужчина находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, его завербовали спецслужбы этой страны и направили в Россию «под легендой депортации». Задержанный признал вину.