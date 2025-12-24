 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти»

Уроженец Винницкой области собирал данные о нефтегазовых объектах в регионах и собирался устроить взрыв в Тюменской области по заданию Киева, заявили в ФСБ. При задержании он сопротивлялся и «ответным огнем был нейтрализован»

ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти»
Video

На диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области предотвратили попытку теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, взрыв на предприятии собирался устроить уроженец Винницкой области Украины с российским гражданством, который действовал по заданию украинских спецслужб.

Мужчина также собирал данные об объектах нефтегазовой отрасли в российских регионах, сообщает ЦОС.

ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе в Подмосковье
Политика

24 декабря он попытался забрать из тайника «средства террора», чтобы собрать взрывное устройство. При задержании мужчина «оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован», заявили в ФСБ.

В конце ноября в Подмосковье задержали россиянина 1969 года рождения, который собирался устроить взрыв на газопроводе. По данным ФСБ, в прошлом году, когда мужчина находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, его завербовали спецслужбы этой страны и направили в Россию «под легендой депортации». Задержанный признал вину.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Теги
Транснефть ФСБ взрыв теракт
Материалы по теме
ФСБ задержала студентку за подготовку теракта в Волгодонске
Политика
ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа мошенников
Политика
ФСБ раскрыла детали об осужденной за подготовку теракта в Воронеже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» Бизнес, 16:54
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы Город, 16:45
Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки Политика, 16:43
Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской Политика, 16:38
Путин объяснил, почему мораторий на штрафы застройщикам не продлят Недвижимость, 16:38
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти» Политика, 16:36
Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию Спорт, 16:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине Политика, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой Бизнес, 16:19
Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США Политика, 16:18
Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве Город, 16:16
Совфед одобрил упрощение получения лицензий на продажу алкоголя Вино, 16:14
Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву Спорт, 16:10