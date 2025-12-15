Российские подразделения начали бои на левом берегу реки Гайчур

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

Небольшое село находится к северу от границы с Запорожской областью. Это первый населенный пункт в этом районе на левом берегу реки Гайчур, который перешел под контроль российской армии.

На различных участках в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Рыжевка, Приморское, Барановка, Нестерное, Вильча, Волчанские Хутора, Першотравневое:

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Купянск Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка, Подолы, Красный Лиман;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск, Константиновка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 13 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Косовцево, Андреевка, Великомихайловка;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Разумовка, Новоандреевка, Отрадокаменка.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1350 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянута в том числе станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.