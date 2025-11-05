Краснов рассказал Путину о потенциальном внедрении ИИ в судебную практику

Video

Президент Владимир Путин поздравил председателя Верховного суда Игоря Краснова и его коллег с Днем работника суда.

«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго», — сказал глава государства в ходе встречи с Красновым.

Он выразил благодарность работникам судебной системы и отметил, что они выполняют «очень важную, благородную миссию».

Краснов в ответ поблагодарил президента за поддержку инициативы о создании профессионального праздника и счел, что это позволит повысить авторитет правосудия и профессии судьи.

Он также рассказал, что по его поручению создана рабочая группа для подготовки предложений по модернизации российского правосудия и судопроизводства. «Мы продолжаем развивать электронную систему правосудия для в дальнейшем возможного внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия в судебной практике и, кроме того, исключить ошибки», — отметил Краснов.

Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда в сентябре 2025 года. После смерти Ирины Подносовой заявку на участие в конкурсе на вакантную должность подал только он. Ранее Краснов с января 2020 года возглавлял Генеральную прокуратуру, а до этого был заместителем председателя Следственного комитета.