Общество⁠,
Краснов рассказал Путину о потенциальном внедрении ИИ в судебную практику

Путин поздравил Краснова с Днем работника суда

Президент Владимир Путин поздравил председателя Верховного суда Игоря Краснова и его коллег с Днем работника суда.

«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго», — сказал глава государства в ходе встречи с Красновым.

Он выразил благодарность работникам судебной системы и отметил, что они выполняют «очень важную, благородную миссию».

Краснов в ответ поблагодарил президента за поддержку инициативы о создании профессионального праздника и счел, что это позволит повысить авторитет правосудия и профессии судьи.

Он также рассказал, что по его поручению создана рабочая группа для подготовки предложений по модернизации российского правосудия и судопроизводства. «Мы продолжаем развивать электронную систему правосудия для в дальнейшем возможного внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия в судебной практике и, кроме того, исключить ошибки», — отметил Краснов.

Краснов отмел негативные последствия для не знающих прав в суде
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда в сентябре 2025 года. После смерти Ирины Подносовой заявку на участие в конкурсе на вакантную должность подал только он. Ранее Краснов с января 2020 года возглавлял Генеральную прокуратуру, а до этого был заместителем председателя Следственного комитета.

Александра Озерова
Игорь Краснов Владимир Путин поздравление Верховный суд праздник
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
