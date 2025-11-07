Эксперты описали, как США могут проиграть Китаю войну до первого выстрела

Фото: Petty Officer 2nd Class Jonathan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за истощенной морской логистической инфраструктуры США могут проиграть войну с Китаем «еще до того, как будет сделан первый выстрел», следует из аналитической статьи Breaking Defense.

Авторы отметили, что морская логистика США оптимизирована для обеспечения эффективности в мирное время и не готова к затяжному конфликту. По словам экспертов, командование военно-морских перевозок сталкивается с острой нехваткой персонала, а по сравнению с шестью тысячами судов, которыми располагали США в годы Второй мировой войны, под американским флагом ходит менее 200 кораблей.

Их средний возраст превышает 40 лет, многие из них с трудом выдерживают сроки активации из-за плохого технического обслуживания, отметили авторы.

В статье говорится, что слабая логистическая инфраструктура станет главной мишенью Китая в первые часы начала войны. Пекин может мобилизовать свои силы и поддерживать их в состоянии высокой готовности, вынуждая США к дорогостоящей и изнурительной контрмобилизации, которая истощит американскую логистику еще до того, как будет сделан «первый выстрел».

«Если Пекин сочтет, что США не хватает выносливости для затяжной войны, он может поддаться искушению начать ее», — говорится в материале.

Эксперты указали, что для сдерживания Китая американским военным следует наращивать не только передовые боевые силы, но и логистическую инфраструктуру.