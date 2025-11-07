 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

Эксперты описали, как США могут проиграть Китаю войну до первого выстрела

Breaking Defense: США могут проиграть войну с Китаем из-за истощенной логистики
Сюжет
Торговая война США
Фото: Petty Officer 2nd Class Jonathan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Petty Officer 2nd Class Jonathan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за истощенной морской логистической инфраструктуры США могут проиграть войну с Китаем «еще до того, как будет сделан первый выстрел», следует из аналитической статьи Breaking Defense.

Авторы отметили, что морская логистика США оптимизирована для обеспечения эффективности в мирное время и не готова к затяжному конфликту. По словам экспертов, командование военно-морских перевозок сталкивается с острой нехваткой персонала, а по сравнению с шестью тысячами судов, которыми располагали США в годы Второй мировой войны, под американским флагом ходит менее 200 кораблей.

Их средний возраст превышает 40 лет, многие из них с трудом выдерживают сроки активации из-за плохого технического обслуживания, отметили авторы.

В статье говорится, что слабая логистическая инфраструктура станет главной мишенью Китая в первые часы начала войны. Пекин может мобилизовать свои силы и поддерживать их в состоянии высокой готовности, вынуждая США к дорогостоящей и изнурительной контрмобилизации, которая истощит американскую логистику еще до того, как будет сделан «первый выстрел».

США vs Китай: почему Вашингтон проиграет в торговой войне
Экономика
Фото:Jason Lee / Reuters

«Если Пекин сочтет, что США не хватает выносливости для затяжной войны, он может поддаться искушению начать ее», — говорится в материале.

Эксперты указали, что для сдерживания Китая американским военным следует наращивать не только передовые боевые силы, но и логистическую инфраструктуру.

Авторы
Теги
Александра Озерова
США Китай война логистика
