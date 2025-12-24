Дмитрий Козак предложил реформы и амнистию

Дмитрий Козак предложил экономическую, судебную и правоохранительную реформы, следует из подготовленного им во время работы в Кремле плана. Документ предлагает рассмотреть и возможность амнистии за ненасильственные преступления

Дмитрий Козак (Фото: пресс-служба правительства России / Global Look Press)

На прошлой неделе The New York Times сообщила, что до ухода из Администрации президента в сентябре 2025 года Дмитрий Козак, занимавший тогда пост заместителя руководителя АП, по предложению Владимира Путина готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. Источники NYT не уточнили, когда именно план был подготовлен, указав только, что после 2022 года, и какие конкретные предложения в нем содержались.

РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием инициатив. По данным одного из них, планы были представлены для обсуждения в Кремле в 2025 году.

РБК на прошлой неделе направил письменный запрос Дмитрию Козаку, который покинул администрацию Кремля 18 сентября, но он остался без ответа.

«Не располагаю такой информацией», — сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос о предложениях Козака и их оценке.

В чем Дмитрий Козак видит предпосылки для реформ в России

Россия стоит перед рядом глобальных и внутренних вызовов, указывается в документе.

Среди них:

развитие технологий в мире и на этом фоне риск технологического отставания,

угроза полного торгового эмбарго,

изменение климата,

демографические и миграционные тенденции,

угроза обострения межнациональных и межконфессиональных противоречий,

вхождение в общественно-политическую жизнь новых поколений, ценности которых могут расходиться с установками государственной политики

угроза снижения уровня жизни на фоне деградации социальной и производственной инфраструктуры

искажение структуры роста экономики

игнорирование личных прав и интересов граждан

Ответом на эти угрозы может, по мнению Дмитрия Козака, стать «значительно обновленная и привлекательная демократическая модель развития России, в том числе за счет исключения ошибок западных демократий» с внедрением модернизированных механизмов и институтов функционирования государства и общества.

Экономическая реформа

Предложенный Дмитрием Козаком план предусматривает масштабную декриминализацию экономических преступлений и других преступлений ненасильственного характера. Значительную часть таких преступлений, по его мнению, можно перевести в категорию частно-публичного и частного обвинения.

Параллельно проект реформы для исключения негативных эффектов предусматривает повышение уголовной ответственности:

за уклонение от суда и следствия,

за неисполнение судебных решений,

за сокрытие денежных средств и имущества в целях уклонения от возмещения ущерба,

за фальсификацию доказательств,

за заведомо ложный донос и дачу ложных показаний.

Также проект документа предлагает запретить «преюдицию» доказательств, добытых в результате сделок со следствием.

Гражданские иски потерпевших физических, юридических лиц и государственных органов) по взысканию материального ущерба с причинивших его лиц, должны рассматриваться в приоритетном порядке, следует из предложений Дмитрия Козака.

Принятые в 2022-25 годах решения по изъятию активов физических и юридических лиц из частной собственности в государственную могут быть пересмотрены, указано в предложенном Дмитрием Козаком проекте реформы, за исключением случаев подпадающих под определение госизмены.

План содержит указание на возможность «пересмотра прецедентных решений, порождающих нестабильность гражданско-правовых отношений», в том числе восстановление сроков исковой давности и института добросовестного приобретателя.

Рабочая версия документа также содержит положение о повышении гарантий долгосрочной предсказуемости условий ведения экономической деятельности, в частности регуляторные акты и долгосрочные инвестпрограммы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, влекущие дополнительные издержки бизнеса, могут быть введены в действие только после истечения длительных сроков после их принятия, а государство может взять на себя материальную ответственность за нарушение этого правила.

Судебная реформа

Ключевое положение предложенной Козаком реформы — повышение независимости судебной системы. Основными элементами, по его мнению, в 2026 году должны стать усиление ответственности как для граждан за вмешательство в деятельность судов и судей, так и для судей за нарушение принципа независимости и подчинения только закону.

Вмешательство в работу судей Козак предложил приравнять к тяжким преступлениям.

По действующему Уголовному кодексу, к тяжким преступлениям относятся убийство, насилие итп, а наказание может составлять 10 и 15 лет лишения свободы (в зависимости от вида и обстоятельств преступления).

Параллельно предложенный им план судебной реформы предусматривает существенное повышение денежного содержания судей и работников судов «с радикальным усилением механизмов внутреннего и внешнего общественного контроля соблюдения требований о независимости судей и подчинении их только закону».

Реформа правоохранительных органов и спецслужб

Через год после судебной, Дмитрий Козак предлагает провести реформу правоохранительных органов и специальных служб, которые работают «в условиях кадрового дефицита и низких зарплат».

План реформы предполагает прекращение дисциплинарных, административных и уголовных дел в отношении сотрудников за ранее совершенные правонарушения за исключением тяжких преступлений, связанных с физическим насилием.

Одновременно документ предлагает существенное повышение денежного содержания сотрудников и «радикальное усиление ответственности за правонарушения в будущем и внедрение эффективных механизмов контроля их служебного и внеслужебного поведения».

Также «план Козака» предусматривает:

«полную деполитизацию» работы спецслужб и правоохранительных органов

существенное усиление ответственности (до тяжких преступлений) за попытки вмешательства в законную оперативно-розыскную, следственную и надзорную деятельность органов,

особый порядок назначения и освобождения руководителей органов, «исключающий их политические обязательства»;

строгое разграничение и исключение дублирования полномочий с возложением функций по взаимному контролю деятельности различных органов и служб.

Амнистия

Предложения Дмитрия Козака предполагают возможность проведения амнистии всех осужденных за ненасильственные преступления, а также за преступления, совершенные по неосторожности или с превышением пределов необходимой обороны, в том числе, прекратив досудебное и судебное производство.

В отношении тех, кто не возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб, предлагается установить ограничения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Аналог ЕС на постсоветском пространстве

В части внешней политики разработанная концепция предусматривает движение в сторону формирования Евразийского содружества с сохранением суверенитета-стран участников, принципов светского государства, политических и экономических свобод, общих стандартов внутренней и внешней политики, а также с созданием Фонда выравнивания финансовой обеспеченности государств-членов.