NYT узнала о предложениях Козака по экономической и судебной реформам

Дмитрий Козак предлагал после завершения конфликта на Украине провести реформы по улучшению инвестиционного климата и развитию судебной системы, говорят источники газеты. Он покинул пост замглавы администрации Кремля в сентябре

Дмитрий Козак (Фото: Администрация Президента России)

Занимавший до сентября 2025 года должность замглавы администрации президента Дмитрий Козак, находясь на этом посту, по поручению главы государства Владимира Путина подготовил предложения по улучшению экономического климата в России, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Когда именно план был подготовлен, не уточняется, но это было после 2022 года. В меморандуме, подготовленном Козаком, в числе прочего предлагалось завершить конфликт на Украине и провести внутренние реформы по улучшению инвестиционного климата и развитию судебной системы, говорят источники издания, знакомые с документом.

Дмитрий Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. После назначения последнего премьер-министром в 1999 году он стал первым заместителем руководителя аппарата правительства. Когда Путин стал президентом, Козак занимал посты полпреда главы государства в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. С 2020 года был заместителем администрации президента и отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину.

В середине сентября 2025 года президент России принял отставку Козака и подписал соответствующий указ 18 сентября. В Кремле отмечали, что пока не знают, чем займется Козак в дальнейшем. «Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет дальше продолжать свой трудовой путь», — указывал Песков. Источники РБК сообщали, что Козак рассматривает предложения перехода в бизнес.

Незадолго до отставки Козака Путин упразднил два управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству, которые курировал Козак. Было создано новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству, куратором которого стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.