Экономика⁠,
0

NYT узнала о предложениях Козака по экономической и судебной реформам

NYT: Козак разработал предложения по улучшению инвестиционного климата в России
Дмитрий Козак предлагал после завершения конфликта на Украине провести реформы по улучшению инвестиционного климата и развитию судебной системы, говорят источники газеты. Он покинул пост замглавы администрации Кремля в сентябре
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Администрация Президента России)

Занимавший до сентября 2025 года должность замглавы администрации президента Дмитрий Козак, находясь на этом посту, по поручению главы государства Владимира Путина подготовил предложения по улучшению экономического климата в России, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Когда именно план был подготовлен, не уточняется, но это было после 2022 года. В меморандуме, подготовленном Козаком, в числе прочего предлагалось завершить конфликт на Украине и провести внутренние реформы по улучшению инвестиционного климата и развитию судебной системы, говорят источники издания, знакомые с документом.

Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе
Политика
Владимир Путин

Дмитрий Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. После назначения последнего премьер-министром в 1999 году он стал первым заместителем руководителя аппарата правительства. Когда Путин стал президентом, Козак занимал посты полпреда главы государства в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. С 2020 года был заместителем администрации президента и отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину.

В середине сентября 2025 года президент России принял отставку Козака и подписал соответствующий указ 18 сентября. В Кремле отмечали, что пока не знают, чем займется Козак в дальнейшем. «Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет дальше продолжать свой трудовой путь», — указывал Песков. Источники РБК сообщали, что Козак рассматривает предложения перехода в бизнес. 

Незадолго до отставки Козака Путин упразднил два управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству, которые курировал Козак. Было создано новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству, куратором которого стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Козак экономические реформы переговоры Военная операция на Украине Владимир Путин администрация президента
Дмитрий Козак фото
Дмитрий Козак
политик
7 ноября 1958 года

