Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТО
И в России, и на Украине после завершения нынешнего конфликта могут возникнуть реваншистские настроения, если обе стороны выйдут из-за стола переговоров «несчастными», заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Independent.
«Потенциал украинской реваншистской политики в отношении России в среднесрочной перспективе не нужно недооценивать и списывать со счетов. <...> Следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на восстановлении Украины после войны, но поколение после них придет к власти под реваншистскими лозунгами в адрес России: вернуть территории, заставить Россию наконец заплатить», — сказал Кулеба.
По его мнению, это произойдет, когда Украина экономически «поднимется с колен».
Кулеба считает, что единственный способ предотвратить следующий военный конфликт — это пригласить Киев в Североатлантический альянс. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ помешать Украине и удержать ее от ведения [новой] войны с Россией — это принять ее в НАТО», — полагает бывший министр. Он объяснил это тем, что так Киев будет связан обязательствами перед союзниками не втягивать их в конфликт с Москвой.
Россия выступает против членства Украины в блоке. Президент Владимир Путин говорил, что вступление соседней страны в НАТО создает угрозы для России и не повысит безопасность Киева, а также сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Он отмечал, что угроза присоединения Украины к альянсу — это одна из причин военной операции. Официальный отказ Киева от стремления в блок входит в число условий Москвы для начала переговоров.
По данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает присоединение Украины к НАТО, однако хочет, чтобы после завершения конфликта страна была сильной и хорошо вооруженной. Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту.
Генсек НАТО Марк Рютте говорил, что будущее Украины — в НАТО, процесс сближения альянса и страны идет, но сейчас критически важна военная помощь Киеву.
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