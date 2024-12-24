 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине в будущем могут возникнуть идеи реваншизма, в связи с чем появится риск нового конфликта с Россией, который предотвратит вступление в НАТО, считает Кулеба. Москва выступает против расширения альянса
Димтрий Кулеба
Димтрий Кулеба (Фото: Руслан Каниука / Keystone Press Agency / Global Look Press)

И в России, и на Украине после завершения нынешнего конфликта могут возникнуть реваншистские настроения, если обе стороны выйдут из-за стола переговоров «несчастными», заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Independent.

«Потенциал украинской реваншистской политики в отношении России в среднесрочной перспективе не нужно недооценивать и списывать со счетов. <...> Следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на восстановлении Украины после войны, но поколение после них придет к власти под реваншистскими лозунгами в адрес России: вернуть территории, заставить Россию наконец заплатить», — сказал Кулеба.

По его мнению, это произойдет, когда Украина экономически «поднимется с колен».

Кулеба считает, что единственный способ предотвратить следующий военный конфликт — это пригласить Киев в Североатлантический альянс. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ помешать Украине и удержать ее от ведения [новой] войны с Россией — это принять ее в НАТО», — полагает бывший министр. Он объяснил это тем, что так Киев будет связан обязательствами перед союзниками не втягивать их в конфликт с Москвой.

Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений
Политика
Кит Келлог

Россия выступает против членства Украины в блоке. Президент Владимир Путин говорил, что вступление соседней страны в НАТО создает угрозы для России и не повысит безопасность Киева, а также сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Он отмечал, что угроза присоединения Украины к альянсу — это одна из причин военной операции. Официальный отказ Киева от стремления в блок входит в число условий Москвы для начала переговоров.

По данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает присоединение Украины к НАТО, однако хочет, чтобы после завершения конфликта страна была сильной и хорошо вооруженной. Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту.

Генсек НАТО Марк Рютте говорил, что будущее Украины — в НАТО, процесс сближения альянса и страны идет, но сейчас критически важна военная помощь Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Кулеба Украина НАТО Военная операция на Украине
Материалы по теме
FT узнала о планах Трампа заставить НАТО повысить расходы на Украину
Политика
Reuters узнал, что НАТО вместо США координирует военную помощь Украине
Политика
Генсек НАТО назвал число погибших за время конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиянФинансы, 00:00
В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google PlayТехнологии и медиа, 24 дек, 23:57
Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги сотрудничества за 2024 годПолитика, 24 дек, 23:47
Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТОПолитика, 24 дек, 23:27
Билла Клинтона выписали из больницы после гриппаПолитика, 24 дек, 23:19
Минобороны Украины попросило отсрочку на разработку условий демобилизацииПолитика, 24 дек, 22:44
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 24 дек, 22:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Актера Евгения Косырева госпитализировали из театра ВахтанговаОбщество, 24 дек, 22:22
Несколько российских банков понизили ставки по вкладам после заседания ЦБФинансы, 24 дек, 22:09
Путину показали макет филиала Эрмитажа, посвященного Ледовому побоищуОбщество, 24 дек, 22:05
Власти обсудят отказ от модернизации 15 электростанцийБизнес, 24 дек, 22:00
Путин сообщил о готовности увеличить квоту для студентов из ТаджикистанаПолитика, 24 дек, 21:59
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 24 дек, 21:58
Экономика на батарейках: как работает аккумуляторнаяТренды, 24 дек, 21:56