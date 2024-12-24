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В МВД Абхазии создадут подразделение по борьбе с майнингом криптовалюты

В МВД Абхазии создадут подразделение по борьбе с майнингом из-за энергокризиса
И.о. президента Абхазии поручил создать подразделение МВД по борьбе с добычей криптовалюты. Как отмечал гендиректор «Черноморэнерго», майнинг-фермы ежегодно потребляют около 350 млн кВт•ч, что превышает половину дефицита энергии
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил создать подразделение Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с майнингом криптовалюты на фоне энергокризиса, передает «Апсныпресс».

Также Гунба поручил разработать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого подразделения МВД. Его численность будет находиться в пределах установленного кадрового состава аппарата ведомства, отмечает издание.

Майнинг — один из способов добычи криптовалюты. Он может представлять опасность для недостаточно мощных энергосистем: потребление электроэнергии при нем происходит непрерывно, тогда как электросети спроектированы под бытовую нагрузку с учетом коэффициента спроса.

Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС) на границе с Грузией и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище в республике образовался дефицит энергии. С 1 ноября там действуют ограничения на подачу электричества. В дневное время ее сократили до 2 часов 48 минут, а в ночное время (с 0:00 до 7:00) решили отключать доступ к сети Интернет для борьбы с майнингом.

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Как отмечал гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, майнинг-фермы ежегодно потребляют около 350 млн кВт•ч, что превышает половину дефицита необходимой электроэнергии.

Накануне, 23 декабря, гуманитарные поставки электричества в республику начала Россия. С соответствующей просьбой к Москве обратился Гунба. По его словам, ежедневные отключения подачи электричества по 9–11 часов «ставят под угрозу жизнь и здоровье <...> детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Абхазия МВД майнинг криптовалюта электроэнергия Бадра Гунба
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