В МВД Абхазии создадут подразделение по борьбе с майнингом криптовалюты
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил создать подразделение Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с майнингом криптовалюты на фоне энергокризиса, передает «Апсныпресс».
Также Гунба поручил разработать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого подразделения МВД. Его численность будет находиться в пределах установленного кадрового состава аппарата ведомства, отмечает издание.
Майнинг — один из способов добычи криптовалюты. Он может представлять опасность для недостаточно мощных энергосистем: потребление электроэнергии при нем происходит непрерывно, тогда как электросети спроектированы под бытовую нагрузку с учетом коэффициента спроса.
Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС) на границе с Грузией и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище в республике образовался дефицит энергии. С 1 ноября там действуют ограничения на подачу электричества. В дневное время ее сократили до 2 часов 48 минут, а в ночное время (с 0:00 до 7:00) решили отключать доступ к сети Интернет для борьбы с майнингом.
Как отмечал гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, майнинг-фермы ежегодно потребляют около 350 млн кВт•ч, что превышает половину дефицита необходимой электроэнергии.
Накануне, 23 декабря, гуманитарные поставки электричества в республику начала Россия. С соответствующей просьбой к Москве обратился Гунба. По его словам, ежедневные отключения подачи электричества по 9–11 часов «ставят под угрозу жизнь и здоровье <...> детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения».
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