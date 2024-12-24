В Раде опровергли «лежащий на столе закон» о снижении призывного возраста
Законопроект о снижении призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет, который якобы уже «лежит на столе в Раде», на самом деле никогда не рассматривался, его попросту не существует, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, передает «Страна.ua».
Ранее сегодня депутат Полтавского облсовета Алексей Матюшенко в колонке для интернет-издания «Полтавщина» рассказал, что представитель 17-й Полтавской бригады Сергей Лунич в разговоре с ним «неохотно признался», что законопроект о снижении мобилизационного возраста «уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения». Кроме этого, военный якобы рассказал, что вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке.
Позже статья исчезла с сайта «Полтавщины», а Матюшенко в своем телеграм-канале сообщил, что его аккаунт в интернет-издании был взломан, и что он никогда не публиковал данную статью. «К этому провокативному материалу и его распространению я не имею никакого отношения», — подчеркнул депутат.
В 17-й Полтавской бригаде также отреагировали на материал, заявив, что Лунич не является представителем командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не уполномочен комментировать законопроекты или изменений в них.
Материал дополняется.
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