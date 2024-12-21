Guardian писала, что украинская армия «истощена и изнурена», поэтому Генштаб приказал привлекать в пехоту бойцов ПВО. В Генштабе подтвердили, что такие случаи есть, но подчеркнули, что это не касается профильных ракетчиков

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Данные британской газеты The Guardian о том, что на фоне острой нехватки людей Генштаб ВСУ приказал переводить в пехотные подразделения бойцов ПВО, являются недостоверными, сообщила пресс-служба украинского Генштаба в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В Генштабе подтвердили, что такие случаи есть, но подчеркнули, что это не касается тех профильных специалистов, которые работают с системами ПВО. Так, в подразделения других родов войск переводят военных из рот охраны Воздушных сил, специалистов некоторых тыловых мобильных огневых групп, персонал, не задействованный в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичных систем ПВО.

Данные The Guardian в ведомстве назвали «недостоверными и некорректными». В Генштабе отметили, что на сегодняшний день ситуация на линии боевого столкновения сложная, и сейчас главное — «удержать фронт». «На выполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений», — подчеркнули в Генштабе.

The Guardian со ссылкой на источники писала, что украинская армия «истощена и изнурена» тремя годами конфликта и все больше состоит из пожилых и неопытных бойцов, тогда как пробелы заполняются бойцами ПВО. Один из источников газеты в силах ПВО рассказал, что мобилизованные в пехоту противоракетчики прошли обучение на Западе и получили очень полезные навыки, однако для боев в окопах у них нет реального опыта.

Еще один источник не исключил, что командиры ВСУ используют такие приказы, чтобы отправлять неугодных им солдат на фронт в качестве наказания. Также есть опасения, что, обладая «деликатными знаниями» о позициях и тактике украинской ПВО, эти солдаты рискуют выдать важную информацию, если их захватят в плен. «У меня уже осталось меньше половины [от полной численности]. В последние дни приезжала комиссия, и они хотят еще десятки. У меня остались те, кому за 50, и раненые. Невозможно управлять такими вещами», — подчеркнул один из офицеров, который служит в силах ПВО.

Как отмечает The Guardian, украинская армия сегодня «истощена и изнурена» тремя годами конфликта и все больше состоит из пожилых и неопытных бойцов, поскольку президент Владимир Зеленский «сопротивляется» публичным призывам администрации Джо Байдена о необходимости снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет. «Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, кто был там в начале войны», — заявил один из офицеров ВСУ. «Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики. Месяц назад они ходили по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо экипированы», — добавил он.

Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что гипотетическое снижение возраста мобилизации на Украине не окажет никакого влияния на ход боевых действий. Кроме этого, он назвал снижение возраста преступлением. «Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай гитлерюгенд (организованные в нацистской Германии молодежные организации. — РБК), — ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно», — сказал Путин в начале недели.