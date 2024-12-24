В деле о бракованных бронежилетах для армии появился новый фигурант

Новому фигуранту дела о поставке в армию бракованных бронежилетов на 2 млрд руб. Михаилу Богданову вменяют посредничество во взяточничестве, он не признал вину

Фото: Павел Симаков / ТАСС

В деле о поставке некачественных бронежилетов вооруженным силам появился новый фигурант по имени Михаил Богданов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Он арестован до 28 января.

По данным агентства, Богданову вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), других подробностей, в том числе о месте его работы, не приводится. Он не признал вину.

В сентябре ТАСС писал, что по делу на тот момент проходили девять человек, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взятки и посредничестве. Среди фигурантов — гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, они были арестованы в мае.

По версии следствия, сотрудники «Пикета» похитили 2,4 млрд руб., которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку в армию средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом.

Есипов признал вину и заключил сделку со следствием. Его адвокат попросил отпустить гендиректора «Пикета» из СИЗО, ссылаясь на его участие в боях на Украине, но суд отказал. Еще одного признавшего вину фигуранта, Вячеслава Портянникова, перевели из СИЗО под домашний арест.