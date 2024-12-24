Жителя Донецка лишили гражданства за контакты с украинскими спецслужбами

Дончанин хотел втайне помочь Киеву нанести ущерб безопасности России, утверждают силовики. Его лишили паспорта в соответствии с принятым год назад законом, хотя в Конституции прописан запрет на лишение гражданства

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Житель Донецка лишен гражданства за попытку связаться со спецслужбами Украины, сообщает штаб обороны ДНР.

«Игнатенко А.И., являясь гражданином Российской Федерации, пытался инициативно установить контакт с представителями СБУ в социальных сетях с целью оказания конфиденциального содействия в выполнении задач, направленных на нанесение ущерба безопасности России», — сказано в сообщении.

Мужчину лишили гражданства в соответствии со ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», которая позволяет такую процедуру, в частности, «при совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Решение приняло управление внутренней миграции МВД по республике.

Полное имя мужчины — Артем Игнатенко, он вышел из гражданства Украины и получил российский паспорт после присоединения республики к России, уточняет «Правда ДНР».

Конституция России запрещает (ст. 6) лишать россиян гражданства, которое признается равным для всех граждан вне зависимости от оснований его получения. Основной закон не предусматривает различий между полученным по праву рождения и приобретенным гражданством.

Прошлой весной президент Владимир Путин подписал закон, который позволил лишать гражданства за совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» государства, а также преступлений, предусмотренных в том числе ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Всего основанием может стать свыше 60 статей УК, в том числе связанных с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.

Этот закон позволяет лишать приобретенного гражданства тех, кто был признан гражданином России, принят в гражданство или получил его на основании международного договора. Кроме этих способов гражданство можно получить по рождению и в результате изменения госграницы.

Впервые этот закон применили в декабре 2023-го, лишив в Москве гражданства двоих «приезжих».