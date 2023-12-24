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В Риге на вечеринке Русской службы Би-би-си бросили учебную гранату

Неизвестный бросил учебную гранату на вечеринке Русской службы Би-би-си в Риге
На вечеринке Русской службы Би-би-си в рижском баре, где были сотрудники и других СМИ, неизвестный взорвал гранату и скрылся на авто, нескольких человек оглушило. Журналисты связывают нападение с профессиональной деятельностью
Рига, Латвия
Рига, Латвия (Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press)

В Риге во время вечеринки Русской службы Би-би-си неизвестный бросил учебную гранату, сообщают Deutsche Welle (признано в России иноагентом) и телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников издания.

Мероприятие проходило вечером 23 декабря в баре Čē, там присутствовали журналисты и других СМИ. Ближе к полуночи, когда в заведении почти не осталось других посетителей, дверь бара приоткрыл неизвестный мужчина и бросил под ноги гостям учебную гранату. Предположительно, речь идет об учебно-тренировочной гранате РГД-5, передают «Осторожно, новости». Она взорвалась, нескольких человек оглушило.

Мужчина скрылся на автомобиле. Причины нападения неизвестны, как пишут DW и «Осторожно, новости», журналисты связывают его с профессиональной деятельностью.

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В редакции Русской службы Би-би-си пока никак не комментировали произошедшее.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си, объяснив это публикацией материалов, содержащих недостоверную информацию о военных действиях на Украине. Вскоре в России по требованию Генпрокуратуры закрыли доступ к официальному сайту BBC. Из-за закона об уголовном наказании за фейки об армии журналисты корпорации были вынуждены прекратить деятельность в России и переехать за границу, где продолжили работу.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Би-би-си журналисты граната Рига
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