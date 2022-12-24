Глава Забайкалья объяснил удаление поста с обложкой об окопе и Новом годе

Польский еженедельник Wprost опубликовал рисунок с мужчинами в окопе, находящимися далеко от семьи в канун Нового года. Забайкальский губернатор разместил обложку у себя, а затем удалил. В журнале была статья о потерях Украины

Александр Осипов (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Публикация на странице «ВКонтакте» обложки польского журнала Wprost была ошибочной, с этим связано ее удаление, заявил «МК в Чите» губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Картинка попалась в Сети, в том числе у [писателя] Захара Прилепина. Узнав о том, что она впервые была опубликована не у нас, я, естественно, тут же ее убрал. Но главная наша мысль в том, что мы едины с нашими военными и наша связь неразрывна», — рассказал глава региона.

Речь идет о рисунке Павла Кучинского, на котором изображена рождественская елка и склонившие головы женщина с детьми за столом. Стол превращается в окоп, в котором находятся двое мужчин в военной форме. Польский еженедельный журнал Wprost поместил рисунок на обложку номера за 19–25 декабря 2022 года. В этом номере есть статья о потерях Украины во время специальной военной операции. Она озаглавлена «Новое измерение пустого места за столом».

Осипов утром 24 декабря опубликовал рисунок, назвав его блестящим и указав, что он «точно отражает то, как сегодня должен чувствовать каждый из нас». «За одним общим столом, который очень по-разному устроен сейчас, но он общий. И мы должны быть все так же связаны», — пояснил губернатор Забайкальского края свою мысль.

Прилепин опубликовал рисунок накануне, утром 23 декабря. «Помнить и верить», — добавил писатель.