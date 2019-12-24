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В Палате представителей нашли новый повод для отставки Трампа
Демократы рассчитывают обвинить президента в препятствовании правосудию. Но для этого им надо допросить ключевого свидетеля.
Фото: Luis M. Alvarez / AP

В Палате представителей США заявили, что голосование об импичменте президента Дональда Трампа не положило конец расследованию, которое проводили члены Демократической партии. Наоборот, они намерены предъявить дополнительные обвинения главе государства при обсуждении вопроса об отставке в Сенате, сообщает CNN.

С этой целью демократы рассчитывают допросить бывшего советника президента Дона Макгана, который до сих пор отказывался приходить на заседания комитета Палаты представителей по юридическим вопросам. Его они считают важным свидетелем в деле о препятствовании Трампом деятельности комиссии Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы.

В частности, важным аргументом против Трампа могло быть признание Макгана, что президент действительно приказывал ему добиться увольнения Мюллера. Сам Трамп эти обвинения категорически отрицал.

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При этом CNN указывает, что если даже удастся через суд добиться вызова Макгана на допрос, то у него все равно будет право отказаться отвечать на вопросы.

19 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» отдали свои голоса 230 законодателей, против высказались 197.

Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности или признать обвинения и сместить с поста президента.

Сам Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии». Выступая в Мичигане, он сказал, что этот процесс — попытка демократов посчитаться за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
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