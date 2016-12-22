«Справедливая Россия» поддержит Путина на выборах президента

«Справедливая Россия» объявила, что не будет выдвигать своего кандидата и вместо этого поддержит действующего лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Партия «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента, заявил «РИА Новости» первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

«Поддержим [Владимира] Путина», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании 2018 года.

В свою очередь лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пояснил, что партия решила не выдвигать своего кандидата на выборах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» поддерживает самовыдвижение Владимира Путина на президентские выборы.

«Мы с вами давно и твердо определили, кому окажем поддержку. Это человек, которому доверяют большинство граждан страны, — Владимир Владимирович Путин», — сказал он на съезде «Единой России» 23 декабря.

За день до этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что точные сроки выдвижения Путина кандидатом пока неизвестны, однако это может произойти до Нового года. Ранее инициативная группа, которая официально выдвинет нынешнего главу государства кандидатом, рассказала РБК, что собрание состоится 26 декабря.