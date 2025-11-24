 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнал, как США восприняли европейский мирный план

WP: США посчитал европейский мирный план полезным, но сосредоточились на своем
Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

США восприняли европейский мирный план по Украине и их правки как «полезные». В то же время американцы предпочли сосредоточиться на своей версии плана. Об этом газете Washington Post (WP) сообщил источник.

По информации издания, европейские официальные лица работали в рамках плана США, а не представили совершенно новый документ, в том числе, чтобы «не раздражать американцев». Как пишет WP, европейцы опасаются, что их отстранят от переговоров.

Европейские поправки касаются пунктов об ограничений численности украинской армии и территориальных уступок, отметило издание.

По данным WP, США и Украина сократили план до 19 пунктов, но все еще не доработали его.

О разработке американцами мирного плана стало известно в середине ноября. Он включил 28 пунктов, в частности, в нем указано, что Украина закрепит в своей Конституции отказ присоединяться к НАТО, сократит численность армии до 60 тыс. человек, а территории Крыма, ЛНР и ДНР будут признаны российскими. Официально план опубликован не был.

Встреча представителей США, ЕС и Киева по американскому мирному плану прошла в Женеве 23 ноября. По информации Politico, несмотря на публичный оптимизм, она прошла напряженно. По данным издания, США не хотят отклоняться от текста существующего плана, но в него в конечном итоге были внесены «некоторые изменения».

Чем отличаются планы США и Европы по миру на Украине

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Украина США Европейский Союз мирный план
