Число сбитых у Москвы беспилотников достигло четырех
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, который летел на Москву, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже четвертый сбитый беспилотник за последние три часа.
О первом сбитом дроне мэр сообщил в 12:51 мск. О последующих — в 14:19, 14:39 и 15:04 мск.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили над территорией Московского региона четыре украинских беспилотника, в том числе два летевших на Москву.
За ночь с 23 на 24 ноября над российскими регионами были сбиты 93 беспилотника.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины