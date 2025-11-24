Число сбитых у Москвы беспилотников достигло четырех

Это четвертый дрон, сбитый на подлете к Москве за последние три часа

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, который летел на Москву, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже четвертый сбитый беспилотник за последние три часа.

О первом сбитом дроне мэр сообщил в 12:51 мск. О последующих — в 14:19, 14:39 и 15:04 мск.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили над территорией Московского региона четыре украинских беспилотника, в том числе два летевших на Москву.

За ночь с 23 на 24 ноября над российскими регионами были сбиты 93 беспилотника.