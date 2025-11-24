 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых у Москвы беспилотников достигло четырех

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Это четвертый дрон, сбитый на подлете к Москве за последние три часа
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, который летел на Москву, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже четвертый сбитый беспилотник за последние три часа.

О первом сбитом дроне мэр сообщил в 12:51 мск. О последующих — в 14:19, 14:39 и 15:04 мск.

Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили над территорией Московского региона четыре украинских беспилотника, в том числе два летевших на Москву.

За ночь с 23 на 24 ноября над российскими регионами были сбиты 93 беспилотника.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Политика
Собянин сообщил о втором сбитом дроне
Политика
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 15:38 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 15:38
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми Политика, 15:52
На форуме «Свой дом» обсудят развитие сегмента загородной недвижимости Отрасли, 15:51
Во Владимирской области пять человек умерли, выпив техническую жидкость Общество, 15:47
Чибис заявил Путину, что развитие Арктики сравнимо с освоением космоса Политика, 15:42
ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей Общество, 15:42
Axios узнал, почему с мирным планом в Киев США отправили Дрисколла Политика, 15:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава биткоин-фонда сообщил о блокировке счетов банком JPMorgan Крипто, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника Политика, 15:39
3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км Технологии и медиа, 15:38
Что готовы терпеть на работе мужчины и почему увольняются женщины Образование, 15:36
Заседание сената Австралии прервали на 1,5 часа из-за сенатора в парандже Политика, 15:34
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 15:33