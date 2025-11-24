 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
В общей сложности с утра над столичным регионом сбили пять украинских дронов
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:00 до 14:00 силы ПВО над территорией Московского региона сбили четыре украинских беспилотника, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

За ночь с 23 на 24 ноября были сбиты 93 беспилотника.

Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В минувшие выходные дроны атаковали Шатурскую ГРЭС в Московской области. Часть из них удалось сбить, некоторые упали на территории станции, возник пожар. В воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба по восстановлению инфраструктуры.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Собянин беспилотники
