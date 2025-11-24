Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник

В общей сложности с утра над столичным регионом сбили пять украинских дронов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:00 до 14:00 силы ПВО над территорией Московского региона сбили четыре украинских беспилотника, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

За ночь с 23 на 24 ноября были сбиты 93 беспилотника.

В минувшие выходные дроны атаковали Шатурскую ГРЭС в Московской области. Часть из них удалось сбить, некоторые упали на территории станции, возник пожар. В воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба по восстановлению инфраструктуры.