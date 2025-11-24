Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:00 до 14:00 силы ПВО над территорией Московского региона сбили четыре украинских беспилотника, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.
За ночь с 23 на 24 ноября были сбиты 93 беспилотника.
В минувшие выходные дроны атаковали Шатурскую ГРЭС в Московской области. Часть из них удалось сбить, некоторые упали на территории станции, возник пожар. В воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба по восстановлению инфраструктуры.
