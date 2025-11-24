ФСБ показала кадры перестрелки с подозреваемыми в подготовке теракта

ФСБ показала кадры перестрелки с готовившими теракт в Алтайском крае

Video

В Алтайском крае силовики пресекли попытку диверсии на железной дороге, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, сообщил ЦОС ФСБ.

Спецслужба показала кадры перестрелки под железнодорожным мостом. По данным СК, у подозреваемых, которые заранее выбрали место подрыва, обнаружили незаконно приобретенное огнестрельное оружие. На видео, снятом, по всей видимости, ночью, видно, как силовики стреляют. Потом показан автомобиль подозреваемых со следами от пуль, их тела и оружие.

По данным спецслужбы, на участке перегона между станциями Алтайская и Бийск диверсанты собирались установить «сбрасывающее устройство».

Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 281 УК (диверсия).

На прошлой неделе ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре, направленный на срыв графика перевозок техники и вооружений в зону военной операции.