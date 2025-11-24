В Алтайском крае заподозренные в теракте устроили перестрелку с ФСБ

Video

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге, которую собирались осуществить два жителя Алтайского края по заданию спецслужб Украины. Об этом РБК сообщили в пресс-центре силовой службы.

В ФСБ рассказали, что двое мужчин попытались установить сбрасывающее устройство на участке железнодорожного перегона станций Алтайская — Бийск. На этом участке проезжает много грузовых и пассажирских поездов. «При задержании они [диверсанты] оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — говорится в сообщении.

Как установили сотрудники ФСБ, мужчин завербовали представители запрещенной в России террористической организации через мессенджер Telegram.

ФСБ возбудила дело по ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Следователи завели дела по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; максимальная санкция — пожизненное лишение свободы) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; максимальное наказание — до 15 лет колонии).

Тремя днями ранее, 21 ноября, силовики предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре, которую планировали украинские спецслужбы. Как сообщили в ведомстве, диверсия была направлена на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону военной операции.

Задержан мужчина — гражданин Украины, постоянно проживающий на Кубани. Следствие установило, что он был завербован сотрудником СБУ через запрещенную в России социальную сеть.