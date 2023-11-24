Пашинян обвинил российские телеканалы в нарушении соглашения
Комиссия по телевидению и радио и Минпроминдустрии Армении зафиксировали случаи нарушения отдельных пунктов соглашения о вещании со стороны российских телеканалов, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Политик напомнил, что соглашение о сотрудничестве между правительствами Армении и России в сфере массовых телекоммуникаций действует с декабря 2020 года, в его рамках стороны обязались «не предпринимать усилий по вмешательству во внутренние дела страны и по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране».
По его словам, армянские госструктуры, «особенно в последние месяцы», отмечают определенные нарушения в рамках этого соглашения. «Принимая во внимание дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высоких технологий пригласило российскую сторону официальным письмом для консультаций, чтобы обсудить эту ситуацию и понять, какими должны быть результаты или выводы. Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы в нормальной дружеской атмосфере», — сказал Пашинян.
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