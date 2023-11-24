 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В Полтавской области прозвучали взрывы

Страна.ua: в Полтавской области прозвучали взрывы
Воздушная тревога в течение часа действовала в трех регионах Украины, после чего в Полтавской области прогремели звуки взрывов
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Полтавской области Украины прогремели взрывы, пишет «Страна.ua». Перед этим в Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили предупреждения об угрозе с воздуха.

Сирены включили в 22:50, сообщило «Зеркало недели», их выключили в 23:45 мск.

Прошлой ночью взрывы прогремели в двух областях Украины — Николаевской и Днепропетровской, там была включена воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

Днем 23 ноября курскую деревню Городище обстреляли дважды за сутки, рассказал губернатор Роман Старовойт. «В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам», — написал глава региона.


 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Полтавская область взрывы

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой
Политика
Песков рассказал, на кого надо давить для переговоров по Украине
Политика
Власти Украины внесли немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Армия Израиля ликвидировала главу военного флота ХАМАС Политика, 01:00
Власти Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией Политика, 00:50
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Полтавской области прозвучали взрывы Политика, 00:44
Школа агентства ООН в Газе попала под авиаудар Политика, 00:31
В Дублине прошли столкновения после нападения на детей Политика, 00:20
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Аналитики назвали самые дорогие торговые улицы провинциальной России Недвижимость, 00:01
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях Экономика, 00:00
«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела экс-замминистра энергетики Общество, 23 ноя, 23:56
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 23 ноя, 23:40
В Ростовской области четверо детей погибли из-за угарного газа Общество, 23 ноя, 23:23
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 23 ноя, 23:10
Sabah узнала, как спецслужбы Турции спасли взломщика «Железного купола» Политика, 23 ноя, 23:05