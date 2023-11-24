В Полтавской области прозвучали взрывы

Воздушная тревога в течение часа действовала в трех регионах Украины, после чего в Полтавской области прогремели звуки взрывов

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В Полтавской области Украины прогремели взрывы, пишет «Страна.ua». Перед этим в Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили предупреждения об угрозе с воздуха.

Сирены включили в 22:50, сообщило «Зеркало недели», их выключили в 23:45 мск.

Прошлой ночью взрывы прогремели в двух областях Украины — Николаевской и Днепропетровской, там была включена воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

Днем 23 ноября курскую деревню Городище обстреляли дважды за сутки, рассказал губернатор Роман Старовойт. «В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам», — написал глава региона.