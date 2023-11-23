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Политика ,  
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Курскую деревню Городище обстреляли второй раз за день

Старовойт: курскую деревню Городище обстреляли второй раз за день
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Деревню Городище Рыльского района Курской области обстреляли второй раз за сутки, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам», — написал он.

Кроме того, по словам Старовойта, в деревне в результате обстрела был перебит газопровод. Специалисты начнут его восстанавливать, когда это будет безопасно, уточнил он.

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее Старовойт сообщил, что при первом обстреле Городище было зафиксировано восемь прилетов.

«В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение», — уточнил он тогда.

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Теги
Персоны
Курская область обстрел Роман Старовойт Украина ВСУ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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