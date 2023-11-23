Старовойт: курскую деревню Городище обстреляли второй раз за день

Курскую деревню Городище обстреляли второй раз за день

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Деревню Городище Рыльского района Курской области обстреляли второй раз за сутки, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам», — написал он.

Кроме того, по словам Старовойта, в деревне в результате обстрела был перебит газопровод. Специалисты начнут его восстанавливать, когда это будет безопасно, уточнил он.

Ранее Старовойт сообщил, что при первом обстреле Городище было зафиксировано восемь прилетов.

«В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение», — уточнил он тогда.