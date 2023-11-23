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Военная операция на Украине ,  
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В двух областях Украины прогремели взрывы

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщают «Суспильне» и «Зеркало Недели. «О взрыве. Все нормально», — позже написал глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Страна.ua» и Klymenko Time также сообщили о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.

В обеих областях этой ночью объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Украина Кривой Рог Николаев
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