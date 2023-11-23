В Днепропетровской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы

В двух областях Украины прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщают «Суспильне» и «Зеркало Недели. «О взрыве. Все нормально», — позже написал глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Страна.ua» и Klymenko Time также сообщили о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.

В обеих областях этой ночью объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.