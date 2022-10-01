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Посол сообщил о демарше «недружественных» стран на конференции ЮНЕСКО

Посол России в Мексике сообщил о демарше «недружественных» стран на конференции ЮНЕСКО
В нем участвовали 48 стран, уточнил посол России в Мексике Виктор Коронелли. Им был дан «жесткий и вполне конкретный ответ»
Фото: Антон Великжанин / РИА Новости
Фото: Антон Великжанин / РИА Новости

«Недружественные» России страны устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, сообщил «РИА Новости» посол в Мексике Виктор Коронелли.

«Результаты работы и результаты конференции ЮНЕСКО я оцениваю положительно. Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — сказал он.

По его словам, речь идет о 48 странах, в том числе государства ЕС, «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций».

Коронелли отметил, что российской делегацией был дан «жесткий и вполне конкретный ответ». «Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — добавил дипломат.

После конференции представители ряда делегаций, включая ЮАР, подошли к представителям России со словами поддержки.

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Страны устроили демарш на всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult-2022, которая проходила 28-30 сентября в Мехико. Участники приняли итоговый документ из 22 пунктов, в котором в том числе представили план действий, «задействующий преобразующее влияние культуры в целях устойчивого развития».

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После начала военных действий на Украине Киев попросил ЮНЕСКО исключить Россию из своего состава и не проводить в стране 45-й сессию Комитета всемирного наследия, запланированную летом в Казани. В конце апреля стало известно о переносе мероприятия. Ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, комментируя это решение, заявил, что в ЮНЕСКО «сложилась до предела политизированная обстановка» из-за российской военной операции: Запад развернул «беспрецедентную по масштабу дипломатическую травлю» страны.

В начале мая ЮНЕСКО отказало России в участии в ежегодной конференции в честь Всемирного дня свободы печати. Москва тогда заявила, что организация действует по указке «крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада».

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Елена Чернышова
ЮНЕСКО Россия демарш
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