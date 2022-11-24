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Мэр Кишинева предупредил о риске лишиться воды из-за стоимости газа

Мэр Кишинева Чебан предупредил о риске лишиться воды из-за стоимости газа
В Молдавии 23 ноября произошли массовые перебои с подачей света, теперь проблемной может стать подача воды из-за высокой стоимости газа, рассказал кишиневский мэр Чебан. Он указал, что тарифы — самые низкие из столиц Европы
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Власти Кишинева уведомили о риске «остаться без воды», муниципальным депутатам следует «оставить политику» и повысить тариф на водоснабжение, чтобы спасти компанию в условиях подорожания газа. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан в телеграм-канале.

«Мы привели все аргументы центральным властям и ответственным инстанциям, что [молдавская энергокомпания] Apă Canal больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ. Не надо указывать на примэрию (рабочий аппарат главы города. — РБК) после того, как все подорожало», — написал Чебан.

Компания прежде платила за электроэнергию 10 млн леев ежемесячно, после введения новых цен плата вырастет до 31 млн леев ежемесячно, что в годовом выражении превышает 230 мнл леев. Власти Кишинева и так уже расплачиваются за долги Apă Canal, образовавшиеся в 2013–2015 годах, указал мэр молдавской столицы, подчеркнув, что нынешние цены на воду и канализацию являются самыми низкими из всех столиц Европы.

«Зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинева. Я не исключаю, что государство хочет провернуть новую схему, как и в случае с Termocom», — добавил Чебан.

Накануне в Apă Canal раскритиковали предложенную властями корректировку тарифов, указав на растущие убытки из-за энергетического кризиса и значительного подорожания энергии и газа. Директор компании Ирина Гутник назвала ситуацию «чрезвычайной, исключительной». «Действующие тарифы не актуальны, они не связаны с реалиями оператора. Сегодня мы управляем некоторыми устаревшими сетями, которые приносят немалые убытки», — пояснила она. Гутник добавила, что компания использует стальные сети, срок эксплуатации которых уже превысил 60 лет, они «должны были быть заменены в лучшем случае 30 лет назад.

Apă Canal предупредила, что подача воды приостановится в ряде районов Кишинева уже в четверг и пятницу, 24 и 25 ноября, с 09:00 до 21:00 в связи с проведением запланированных работ.

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Накануне, 23 ноября, власти Молдавии сообщили о массовых перебоях с энергоснабжением после ударов по Украине. Национальная полиция призвала водителей к осторожности из-за отсутствия уличного освещения и неработающих светофоров. Пограничная полиция сообщила, что во многих подразделениях отключилась электроэнергия. Молдавская распределительная компания Premier Energy Distribution сообщила, что в стране произошло аварийное отключение энергоснабжения. «Сегодня, 23 ноября, в 14:23 местного времени произошло аварийное отключение молдавской электроэнергетической системы». Кишинев обвинил в произошедшем Москву.


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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
поставки газа Молдавия Кишинев водоснабжение
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