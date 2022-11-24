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Освобожденные из украинского плена российские военные. Видео
Из украинского плена освобождены 35 российских военных. Взамен Украина получила 35 своих военных и одного гражданского. Как выглядел обмен и возвращение российских военных — в видео РБК
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