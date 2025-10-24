Еврокомиссар Кубилюс: в Европе нет доступного по стоимости средства против БПЛА

В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников

Традиционные радары хорошо обнаруживают самолеты или ракеты, но бессильны при полете небольшого беспилотника, это вынуждает искать более современное решение, рассказал еврокомиссар по обороне

Андрюс Кубилюс (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Появление неопознанных беспилотников в воздушном пространстве европейских стран показало нехватку возможностей для обнаружения аппаратов и отсутствие экономически эффективных средств уничтожения, заявил в интервью Bloomberg Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Необходимо улучшать обнаружение устройств, например с помощью так называемых акустических датчиков, продолжил он. Еврокомиссар напомнил, что над этим сейчас работает Латвия.

«Во-вторых, следует внедрять современные радары, которые являются особыми радарами, потому что традиционные радары, которые мы используем для противовоздушной обороны, очень хороши для обнаружения самолета или ракеты, но не в состоянии обнаружить дрон», — рассказал Кубилюс.

В сентябре и октябре над несколькими европейскими странами были замечены беспилотники. Местные власти обвинили в их запуске Россию, но в Москве обвинения отвергли. НАТО объявило о запуске операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для усиления охраны границы.

Уничтожать дешевые беспилотники за $1–2 тыс. дорогими ракетами, стоимость которых достигает $1 млн за единицу, нерационально, заявил генсек Марк Рютте. Он рассказал о разработке новых систем противодействия БПЛА, которые будут развернуты в ближайшие недели на основе опыта украинских военных.

Речь идет об акустических датчиках, разработанных украинскими компаниями, которые распознают дроны по звуку и передают информацию мобильным противовоздушным группам, объясняла Financial Times. Те используют для уничтожения аппаратов зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы.

По сведениям The Economist, внимание военных обращено и на лазерное оружие, чьей мощности достаточно для выведения беспилотников из строя. Различные страны уже отчитывались о применении или испытаниях лазерного оружия против БПЛА. Использование лазерного оружия обходится дешевле ракет (выстрел стоит несколько долларов), однако сами устройства достаточно дороги.