 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников

Еврокомиссар Кубилюс: в Европе нет доступного по стоимости средства против БПЛА
Традиционные радары хорошо обнаруживают самолеты или ракеты, но бессильны при полете небольшого беспилотника, это вынуждает искать более современное решение, рассказал еврокомиссар по обороне
Андрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Появление неопознанных беспилотников в воздушном пространстве европейских стран показало нехватку возможностей для обнаружения аппаратов и отсутствие экономически эффективных средств уничтожения, заявил в интервью Bloomberg Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Необходимо улучшать обнаружение устройств, например с помощью так называемых акустических датчиков, продолжил он. Еврокомиссар напомнил, что над этим сейчас работает Латвия.

«Во-вторых, следует внедрять современные радары, которые являются особыми радарами, потому что традиционные радары, которые мы используем для противовоздушной обороны, очень хороши для обнаружения самолета или ракеты, но не в состоянии обнаружить дрон», — рассказал Кубилюс.

Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов»
Политика
Беспилотный надводный аппарат в Тайване

В сентябре и октябре над несколькими европейскими странами были замечены беспилотники. Местные власти обвинили в их запуске Россию, но в Москве обвинения отвергли. НАТО объявило о запуске операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для усиления охраны границы.

Уничтожать дешевые беспилотники за $1–2 тыс. дорогими ракетами, стоимость которых достигает $1 млн за единицу, нерационально, заявил генсек Марк Рютте. Он рассказал о разработке новых систем противодействия БПЛА, которые будут развернуты в ближайшие недели на основе опыта украинских военных.

Речь идет об акустических датчиках, разработанных украинскими компаниями, которые распознают дроны по звуку и передают информацию мобильным противовоздушным группам, объясняла Financial Times. Те используют для уничтожения аппаратов зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы.

По сведениям The Economist, внимание военных обращено и на лазерное оружие, чьей мощности достаточно для выведения беспилотников из строя. Различные страны уже отчитывались о применении или испытаниях лазерного оружия против БПЛА. Использование лазерного оружия обходится дешевле ракет (выстрел стоит несколько долларов), однако сами устройства достаточно дороги.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз беспилотники
Материалы по теме
Что будет представлять собой европейская «стена дронов»
Политика
Экс-главком НАТО назвал три возможных гарантии Украине
Политика
Ниинистё раскрыл детали разговора с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Правительство Свердловской области объявило о продаже 50% акций «Урала» Спорт, 16:50
Названы лауреаты премии РБК Fashion Prize 2025 Стиль, 16:42
В ЦБ допустили укрепление рубля в случае завершения конфликта на Украине Инвестиции, 16:42
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб. Политика, 16:40
Макгрегор сообщил о своем спасении и исцелении Спорт, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ Экономика, 16:37
Набиуллина отказалась говорить о задержании главы АСВ Политика, 16:34
В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится Политика, 16:30
Криптоставки Polymarket на помилование от Трампа собрали более $6 млн Крипто, 16:27
В офисы «дочек» ЛСР в Петербурге пришли с обысками Общество, 16:22
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19